Чого очікувати від Мюнхенської конференції — ефір Ранок.LIVE

Незабаром, з 14 по 16 лютого в Німеччині пройде Мюнхенська конференція з безпеки 2025. Тим часом НАБУ розслідує незаконне заволодіння землями в Києві.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 11 лютого

В ефірі Ранок.LIVE ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять із запрошеними експертами ситуацію на фронті та які зміни відбулися в командуванні з приходом на посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого. Крім того, у фокусі розмови буде розслідування НАБУ незаконного заволодіння землями в Києві та зникнення депутата Київради Дениса Комарницького.

Гості ефіру:

Петро Гаращук, генерал-майор, військовий дипломат;

Олександр Матяш, військовослужбовець ЗСУ;

Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Георгій Мазурашу, нардеп від фракції "Слуга народу";

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради;

Віталій Кулик, футуролог;

Богдан Кицак, нардеп від фракції "Слуга народу".

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі

Нагадаємо, нещодавно у Київській міській раді провели обшуки. Також стало відомо, що НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Київської міської ради Дениса Комарницького, якого підозрюють у керуванні злочинною організацією для заволодіння земель у столиці незаконним шляхом.