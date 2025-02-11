Чого очікувати від Мюнхенської конференції — ефір Ранок.LIVE

Незабаром, з 14 по 16 лютого в Німеччині пройде Мюнхенська конференція з безпеки 2025. Тим часом НАБУ розслідує незаконне заволодіння землями в Києві.
Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.
Ефір Ранок.LIVE 11 лютого
В ефірі Ранок.LIVE ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять із запрошеними експертами ситуацію на фронті та які зміни відбулися в командуванні з приходом на посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого. Крім того, у фокусі розмови буде розслідування НАБУ незаконного заволодіння землями в Києві та зникнення депутата Київради Дениса Комарницького.
Гості ефіру:
- Петро Гаращук, генерал-майор, військовий дипломат;
- Олександр Матяш, військовослужбовець ЗСУ;
- Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
- Георгій Мазурашу, нардеп від фракції "Слуга народу";
- Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради;
- Віталій Кулик, футуролог;
- Богдан Кицак, нардеп від фракції "Слуга народу".
В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі
Нагадаємо, нещодавно у Київській міській раді провели обшуки. Також стало відомо, що НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Київської міської ради Дениса Комарницького, якого підозрюють у керуванні злочинною організацією для заволодіння земель у столиці незаконним шляхом.