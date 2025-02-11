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Чого очікувати від Мюнхенської конференції — ефір Ранок.LIVE

Чого очікувати від Мюнхенської конференції — ефір Ранок.LIVE

11 лютого 2025 р. 08:00

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08:00 Чого очікувати від Мюнхенської конференції — ефір Ранок.LIVE

10 лютого 2025
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21:19 Южаніна назвала, скільки українців працюють неофіційно

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17:50 Екстрена заява Сирського та закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

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15:34 Лінія дронів — військовий назвав головну мету проєкту

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13:00 Майбутня зустріч Зеленського та Венса — ефір День.LIVE

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11:53 Романенко проінформував щодо ситуації в Торецьку

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08:00 Зеленський висловився щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

8 лютого 2025
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23:01 Деяких військових під час виборів доведеться відпустити, — Маляр

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02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

Text

08:00 Чого очікувати від Мюнхенської конференції — ефір Ранок.LIVE

10 лютого 2025
Text

23:52 У РДК назвали, скільки ще готова воювати Росія

Text

21:19 Южаніна назвала, скільки українців працюють неофіційно

Text

17:50 Екстрена заява Сирського та закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:34 Лінія дронів — військовий назвав головну мету проєкту

Text

13:00 Майбутня зустріч Зеленського та Венса — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:53 Романенко проінформував щодо ситуації в Торецьку

Text

08:00 Зеленський висловився щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

8 лютого 2025
Text

23:01 Деяких військових під час виборів доведеться відпустити, — Маляр

Text

02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

Незабаром, з 14 по 16 лютого в Німеччині пройде Мюнхенська конференція з безпеки 2025. Тим часом НАБУ розслідує незаконне заволодіння землями в Києві.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 11 лютого

В ефірі Ранок.LIVE ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять із запрошеними експертами ситуацію на фронті та які зміни відбулися в командуванні з приходом на посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого. Крім того, у фокусі розмови буде розслідування НАБУ незаконного заволодіння землями в Києві та зникнення депутата Київради Дениса Комарницького. 

Гості ефіру: 

  • Петро Гаращук, генерал-майор, військовий дипломат;
  • Олександр Матяш, військовослужбовець ЗСУ;
  • Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
  • Георгій Мазурашу, нардеп від фракції "Слуга народу";
  • Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради;
  • Віталій Кулик, футуролог;
  • Богдан Кицак, нардеп від фракції "Слуга народу".

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі

Нагадаємо, нещодавно у Київській міській раді провели обшуки. Також стало відомо, що НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Київської міської ради Дениса Комарницького, якого підозрюють у керуванні злочинною організацією для заволодіння земель у столиці незаконним шляхом. 

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09:44 Почнеться пекло — Трамп закликав ХАМАС звільнити заручників

09:40 Які документи підтверджують право власності на нерухомість

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:35 Загроза з боку Чорного моря — кораблі РФ з Калібрами

09:19 США закликають Європу купувати більше зброї для України

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02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році