Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный эксперт Владислав Селезнев, командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр Андрей "Прокурор", эксперт-международник Тарас Семенюк, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, политолог Тарас Чорновил, нардеп Елизавета Ясько и политтехнолог Тарас Загородний. В частности, они обсудят, чего ждать от вероятной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира прокомментируют Курскую операцию и взятие в плен украинскими военными солдат из Северной Кореи.

Также они отреагируют на санкции США и Великобритании против нефтеотрасли России.

Напомним, украинские воины взяли в плен двух солдат КНДР, которые воевали на стороне оккупантов. Они не владеют украинским, английским или русским языками.

Также в Швейцарии выразили готовность организовать встречу Путина и Трампа. Пока неизвестно, согласятся ли стороны на предложение.