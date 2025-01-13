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Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

13 января 2025 г. 8:00

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08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

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08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

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08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
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20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

11 января 2025
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05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
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17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

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12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

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12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

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10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

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08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

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03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный эксперт Владислав Селезнев, командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр Андрей "Прокурор", эксперт-международник Тарас Семенюк, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, политолог Тарас Чорновил, нардеп Елизавета Ясько и политтехнолог Тарас Загородний. В частности, они обсудят, чего ждать от вероятной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира прокомментируют Курскую операцию и взятие в плен украинскими военными солдат из Северной Кореи.

Также они отреагируют на санкции США и Великобритании против нефтеотрасли России.

Напомним, украинские воины взяли в плен двух солдат КНДР, которые воевали на стороне оккупантов. Они не владеют украинским, английским или русским языками.

Также в Швейцарии выразили готовность организовать встречу Путина и Трампа. Пока неизвестно, согласятся ли стороны на предложение.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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