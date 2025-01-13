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Чого чекати від зустрічі Трампа і Путіна — ефір Ранок.LIVE

Чого чекати від зустрічі Трампа і Путіна — ефір Ранок.LIVE

13 січня 2025 р. 08:00

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00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
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17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

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13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

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12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

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12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

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09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

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08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий експерт Владислав Селезньов, командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр Андрій "Прокурор", експерт-міжнародник Тарас Семенюк, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, політолог Тарас Чорновіл, нардеп Єлизавета Ясько та політтехнолог Тарас Загородній. Зокрема, вони обговорять, чого чекати від ймовірної зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру прокоментують Курську операцію та взяття в полон українськими військовими солдат з Північної Кореї.

Також вони відреагують на санкції США та Великої Британії проти нафтогалузі Росії.

Нагадаємо, українські воїни взяли в полон двох солдатів КНДР, які воювали на боці окупантів. Вони не володіють українською, англійською чи російською мовами.

Також у Швейцарії висловили готовність організувати зустріч Путіна та Трампа. Наразі невідомо, чи погодяться сторони на пропозицію.

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00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

00:00 Челсі через допінг Мудрика вимагатиме від Шевченка 70 млн євро

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

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12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

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08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків