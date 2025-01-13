Чого чекати від зустрічі Трампа і Путіна — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий експерт Владислав Селезньов, командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр Андрій "Прокурор", експерт-міжнародник Тарас Семенюк, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, політолог Тарас Чорновіл, нардеп Єлизавета Ясько та політтехнолог Тарас Загородній. Зокрема, вони обговорять, чого чекати від ймовірної зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру прокоментують Курську операцію та взяття в полон українськими військовими солдат з Північної Кореї.

Також вони відреагують на санкції США та Великої Британії проти нафтогалузі Росії.

Нагадаємо, українські воїни взяли в полон двох солдатів КНДР, які воювали на боці окупантів. Вони не володіють українською, англійською чи російською мовами.

Також у Швейцарії висловили готовність організувати зустріч Путіна та Трампа. Наразі невідомо, чи погодяться сторони на пропозицію.