Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных вопросов. В частности, речь будет идти о визите Президента Украины Владимира Зеленского в Италию и результатах заседания Рамштайн.

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О чем эфир

В эфире Ранок.LIVE будем говорить о таком:

чем для Украины закончилось 25 заседание Рамштайн;

визит Зеленского в Италию;

Рада продлила срок возвращения из СОЧ до 1 марта.

Гости сегодняшнего эфира:

спикер УДА "Юг" Сергей Братчук;

глава правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик;

нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин;

нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Янченко;

кандидат исторических наук Егор Брайлян;

политтехнолог Ярослав Макитра;

нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок;

нардеп от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан.

Напомним, в Украине продлили добровольный срок возвращения военных на фронт после первого СОЧ. Сделать это можно будет до 1 марта 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Рамштайн призвал все страны, которые входят в Контактную группу по вопросам обороны Украины, заключить двусторонние соглашения о безопасности со страной. Это поможет усилить оборону.