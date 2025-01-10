Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных вопросов. В частности, речь будет идти о визите Президента Украины Владимира Зеленского в Италию и результатах заседания Рамштайн.
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О чем эфир
В эфире Ранок.LIVE будем говорить о таком:
- чем для Украины закончилось 25 заседание Рамштайн;
- визит Зеленского в Италию;
- Рада продлила срок возвращения из СОЧ до 1 марта.
Гости сегодняшнего эфира:
- спикер УДА "Юг" Сергей Братчук;
- глава правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик;
- нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин;
- нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Янченко;
- кандидат исторических наук Егор Брайлян;
- политтехнолог Ярослав Макитра;
- нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок;
- нардеп от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан.
Напомним, в Украине продлили добровольный срок возвращения военных на фронт после первого СОЧ. Сделать это можно будет до 1 марта 2025 года.
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Рамштайн призвал все страны, которые входят в Контактную группу по вопросам обороны Украины, заключить двусторонние соглашения о безопасности со страной. Это поможет усилить оборону.