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Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

10 января 2025 г. 8:00

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08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

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03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

9 января 2025
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22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

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21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

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19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

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18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

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17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

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16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

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14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

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13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

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08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

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03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

9 января 2025
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22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

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14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

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13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных вопросов. В частности, речь будет идти о визите Президента Украины Владимира Зеленского в Италию и результатах заседания Рамштайн.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

В эфире Ранок.LIVE будем говорить о таком:

  • чем для Украины закончилось 25 заседание Рамштайн;
  • визит Зеленского в Италию;
  • Рада продлила срок возвращения из СОЧ до 1 марта.

Гости сегодняшнего эфира:

  • спикер УДА "Юг" Сергей Братчук;
  • глава правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик;
  • нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Янченко;
  • кандидат исторических наук Егор Брайлян;
  • политтехнолог Ярослав Макитра;
  • нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан.

Напомним, в Украине продлили добровольный срок возвращения военных на фронт после первого СОЧ. Сделать это можно будет до 1 марта 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Рамштайн призвал все страны, которые входят в Контактную группу по вопросам обороны Украины, заключить двусторонние соглашения о безопасности со страной. Это поможет усилить оборону.

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07:48 В России прогремел взрыв — на промзоне в Гатчине возник пожар

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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9 января 2025
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