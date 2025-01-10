Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих питань. Зокрема, йтиметься про візит Президента України Володимира Зеленського в Італію та результати засідання Рамштайн.
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Про що ефір
В ефірі Ранок.LIVE будемо говорити про таке:
- чим для України закінчилося 25-те засідання Рамштайн;
- візит Зеленського в Італію;
- Рада продовжила термін повернення із СЗЧ до 1 березня.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- речник УДА "Південь" Сергій Братчук;
- голова правління Альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик;
- нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин;
- нардепка від фракції "Слуга народу" Галина Янченко;
- кандидат історичних наук Єгор Брайлян;
- політтехнолог Ярослав Макітра;
- нардеп від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок;
- нардеп від фракції "Слуга народу" Олексій Мовчан.
Нагадаємо, в Україні продовжили добровільний термін повернення військових на фронт після першого СЗЧ. Зробити це можна буде до 1 березня 2025 року.
Президент України Володимир Зеленський під час засідання Рамштайн закликав усі країни, які входять до Контактної групи з питань оборони України, укласти двосторонні угоди про безпеку з країною. Це допоможе посилити оборону.