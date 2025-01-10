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Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

10 січня 2025 р. 08:00

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08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

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19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

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18:02 Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

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17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

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16:39 Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса

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14:36 Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

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13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

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08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

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03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Text

21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Text

19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

Text

18:02 Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:39 Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса

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14:36 Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

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Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих питань. Зокрема, йтиметься про візит Президента України Володимира Зеленського в Італію та результати засідання Рамштайн.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Ранок.LIVE будемо говорити про таке: 

  • чим для України закінчилося 25-те засідання Рамштайн;
  • візит Зеленського в Італію;
  • Рада продовжила термін повернення із СЗЧ до 1 березня.

Гості сьогоднішнього ефіру: 

  • речник УДА "Південь" Сергій Братчук;
  • голова правління Альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик;
  • нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин;
  • нардепка від фракції "Слуга народу" Галина Янченко;
  • кандидат історичних наук Єгор Брайлян;
  • політтехнолог Ярослав Макітра;
  • нардеп від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок;
  • нардеп від фракції "Слуга народу" Олексій Мовчан.

Нагадаємо, в Україні продовжили добровільний термін повернення військових на фронт після першого СЗЧ. Зробити це можна буде до 1 березня 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Рамштайн закликав усі країни, які входять до Контактної групи з питань оборони України, укласти двосторонні угоди про безпеку з країною. Це допоможе посилити оборону.

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08:08 Киянин розповів про нічну російську атаку БпЛА — що з його житлом

08:02 Комбат відмовився вести у бій військо — як його покарали в суді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Українці можуть отримати виплати 10,8 тис. грн у січні — деталі

07:53 У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є пошкодження — фото

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