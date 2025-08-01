Остановят ли Путина санкции Трампа — эфир с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Вечер.LIVE обсудит ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет о том, смогут ли новые санкции Президента США Дональда Трампа заставить российского диктатора Путина закончить войну против Украины.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Гетманцев в эфире подробно будет раскрывать такие темы:

Помощь от ЕС: отменят ли партнеры финансовую поддержку Украины из-за закона о НАБУ и САП;

Демографическая ситуация в Украине: какие решения должно ввести государство для увеличения рождаемости;

Как соглашение между США и ЕС повлияет на Украину и смогут ли санкции Трампа завершить войну в Украине;

СМИ: ЕС угрожал приостановить финансирование Украины;

Кабмин подал в Верховную Раду законопроект об увеличении выплат при рождении ребенка;

"УЗ" вводит верификацию через "Дія.підпис" для ряда популярных поездов;

Качество урожая не повлияет на курс гривны или платежный баланс, — Гетманцев.

Напомним, что недавно Даниил Гетманцев заявил, что сделки с "черным" зерном стоят государству миллиарды гривен ежегодно.

Также Даниил Гетманцев заявлял, что считает необходимым перезагрузку органов, занимающихся проверками бизнеса.