Чи зупинять Путіна санкції Трампа — ефір з Гетманцевим

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE обговорить низку важливих та актуальних для українців питань. Зокрема, йтиметься про те, чи зможуть нові санкції Президента США Дональда Трампа змусити російського диктатора Путіна закінчити війну проти України.

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Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Гетманцев в ефірі детально розкриватиме такі теми:

Допомога від ЄС: чи скасують партнери фінансову підтримку України через закон про НАБУ та САП;

Демографічна ситуація в Україні: які рішення має запровадити держава для збільшення народжуваності;

Як угода між США та ЄС вплине на Україну та чи зможуть санкції Трампа завершити війну в Україні;

ЗМІ: ЄС погрожував призупинити фінансування України;

Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт про збільшення виплат при народженні дитини;

"УЗ" вводить верифікацію через "Дія.підпис" для низки популярних поїздів;

Якість врожаю не вплине на курс гривні чи платіжний баланс, — Гетманцев.

Нагадаємо, що нещодавно Данило Гетманцев заявив, що оборудки з "чорним" зерном коштують державі мільярди гривень щороку.

Також Данило Гетманцев заявляв, що вважає необхідним перезавантаження органів, що займаються перевірками бізнесу.