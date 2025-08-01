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Чи зупинять Путіна санкції Трампа — ефір з Гетманцевим

Чи зупинять Путіна санкції Трампа — ефір з Гетманцевим

01 серпня 2025 р. 21:34

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Чи зупинять Путіна санкції Трампа — ефір з Гетманцевим

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21:34 Чи зупинять Путіна санкції Трампа — ефір з Гетманцевим

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21:00 Муніципальна охорона Києва за мільярд — ефір Наша справа

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17:50 Нові системи ППО для ЗСУ та умови Путіна — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Наслідки атаки на Київ та нові заклики до миру — ефір День.LIVE

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08:00 Жорсткі умови Трампа та скликання Радбезу ООН — ефір Ранок.LIVE

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE обговорить низку важливих та актуальних для українців питань. Зокрема, йтиметься про те, чи зможуть нові санкції Президента США Дональда Трампа змусити російського диктатора Путіна закінчити війну проти України.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Гетманцев в ефірі детально розкриватиме такі теми:

  • Допомога від ЄС: чи скасують партнери фінансову підтримку України через закон про НАБУ та САП;
  • Демографічна ситуація в Україні: які рішення має запровадити держава для збільшення народжуваності;
  • Як угода між США та ЄС вплине на Україну та чи зможуть санкції Трампа завершити війну в Україні;
  • ЗМІ: ЄС погрожував призупинити фінансування України;
  • Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт про збільшення виплат при народженні дитини;
  • "УЗ" вводить верифікацію через "Дія.підпис" для низки популярних поїздів;
  • Якість врожаю не вплине на курс гривні чи платіжний баланс, — Гетманцев.

Нагадаємо, що нещодавно Данило Гетманцев заявив, що оборудки з "чорним" зерном коштують державі мільярди гривень щороку.

Також Данило Гетманцев заявляв, що вважає необхідним перезавантаження органів, що займаються перевірками бізнесу.

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23:31 Віткофф їде до Москви — про що сподівається домовитись із Кремлем

23:11 Президент Лаосу зробив Путіну несподіваний подарунок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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