Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

Российский диктатор Владимир Путин готов согласиться на перемирие в Украине. Президент Владимир Зеленский отреагировал на это заявление.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

Путин готов согласиться на перемирие в Украине, — Bloomberg;

"Диктаторы боятся правды". Залужный обратился к журналистам, которые освещают войну РФ в Украине;

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад делегации, которая участвовала в переговорах с США в Саудовской Аравии;

Буданов заявил, что России необходима пауза в войне против Украины, поскольку она вышла на максимум своего производства и нуждается во времени для восстановления;

Зеленский отреагировал на слова Путина о перемирии.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Андрей Яницкий — экономист-международник, комментирует рынок труда;

Тарас Загородний — управляющий партнер национальной антикризисной группы;

Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;

Александр Левченко — дипломат, Чрезвычайный и Уполномоченный Посол;

Сергей Старенький — юрист-международник, адвокат.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига высказался о намерениях Путина и перемирии. Президент РФ вместо согласия выдвигает различные условия, затягивая процесс.

Также министр сообщил о формировании команды для контроля перемирия.