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Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

14 марта 2025 г. 13:08

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13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

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08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

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08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

13 марта 2025
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21:13 Жизнь после потери любимого — история жены известного каскадера

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18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

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17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

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14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

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13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2025
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19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

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13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

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08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

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08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

13 марта 2025
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21:13 Жизнь после потери любимого — история жены известного каскадера

Text

18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

Text

17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2025
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19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

Российский диктатор Владимир Путин готов согласиться на перемирие в Украине. Президент Владимир Зеленский отреагировал на это заявление.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

  • Путин готов согласиться на перемирие в Украине, — Bloomberg;
  • "Диктаторы боятся правды". Залужный обратился к журналистам, которые освещают войну РФ в Украине;
  • Президент Владимир Зеленский заслушал доклад делегации, которая участвовала в переговорах с США в Саудовской Аравии;
  • Буданов заявил, что России необходима пауза в войне против Украины, поскольку она вышла на максимум своего производства и нуждается во времени для восстановления;
  • Зеленский отреагировал на слова Путина о перемирии.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
  • Андрей Яницкий — экономист-международник, комментирует рынок труда;
  • Тарас Загородний — управляющий партнер национальной антикризисной группы;
  • Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;
  • Александр Левченко — дипломат, Чрезвычайный и Уполномоченный Посол;
  • Сергей Старенький — юрист-международник, адвокат.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига высказался о намерениях Путина и перемирии. Президент РФ вместо согласия выдвигает различные условия, затягивая процесс.

Также министр сообщил о формировании команды для контроля перемирия.

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13:11 Зеленский наградил 301 воина государственными наградами

13:05 Эксперт объяснил, почему ВСУ не могут уничтожить все НПЗ в России

13:01 Помощь от Швейцарии — кто и как может получить до 5 тыс. долларов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:54 Что известно о парне, которого ударило током на крыше электрички

12:51 Смерть 15-летнего агента РФ — СБУ раскрыла теракт на Харьковщине

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08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

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18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

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17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

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14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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