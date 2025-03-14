Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

Российский диктатор Владимир Путин готов согласиться на перемирие в Украине. Президент Владимир Зеленский отреагировал на это заявление.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:
- Путин готов согласиться на перемирие в Украине, — Bloomberg;
- "Диктаторы боятся правды". Залужный обратился к журналистам, которые освещают войну РФ в Украине;
- Президент Владимир Зеленский заслушал доклад делегации, которая участвовала в переговорах с США в Саудовской Аравии;
- Буданов заявил, что России необходима пауза в войне против Украины, поскольку она вышла на максимум своего производства и нуждается во времени для восстановления;
- Зеленский отреагировал на слова Путина о перемирии.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
- Андрей Яницкий — экономист-международник, комментирует рынок труда;
- Тарас Загородний — управляющий партнер национальной антикризисной группы;
- Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;
- Александр Левченко — дипломат, Чрезвычайный и Уполномоченный Посол;
- Сергей Старенький — юрист-международник, адвокат.
Напомним, глава МИД Андрей Сибига высказался о намерениях Путина и перемирии. Президент РФ вместо согласия выдвигает различные условия, затягивая процесс.
Также министр сообщил о формировании команды для контроля перемирия.