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Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

14 березня 2025 р. 13:08

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13:08 Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

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08:45 Рустем Умєров прибув до Іспанії на переговори — прямий ефір

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08:01 Екстрене звернення Зеленського щодо перемир'я — ефір Ранок.LIVE

13 березня 2025
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21:13 Життя після втрати коханого — історія дружини відомого каскадера

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18:20 Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

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17:50 Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

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14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

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13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

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08:00 Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

12 березня 2025
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19:00 Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

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13:08 Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

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08:45 Рустем Умєров прибув до Іспанії на переговори — прямий ефір

Text

08:01 Екстрене звернення Зеленського щодо перемир'я — ефір Ранок.LIVE

13 березня 2025
Text

21:13 Життя після втрати коханого — історія дружини відомого каскадера

Text

18:20 Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

Text

17:50 Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

Text

14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

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Text

08:00 Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

12 березня 2025
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19:00 Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

Російський диктатор Володимир Путін готовий погодитися на перемир'я в Україні. Президент Володимир Зеленський відреагував на цю заяву.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Путін готовий погодитися на перемир'я в Україні, — Bloomberg;
  • "Диктатори бояться правди". Залужний звернувся до журналістів, які висвітлюють війну РФ в Україні;
  • Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь делегації, яка брала участь у переговорах зі США в Саудівській Аравії;
  • Буданов заявив, що Росії необхідна пауза у війні проти України, оскільки вона вийшла на максимум свого виробництва і потребує часу для відновлення;
  • Зеленський відреагував на слова Путіна про перемир'я.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Андрій Яніцький — економіст-міжнародник, коментує ринку праці;
  • Тарас Загородній — керуючий партнер національної антикризової групи;
  • Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;
  • Олександр Левченко — дипломат, Надзвичайний та Уповноважений Посол;
  • Сергій Старенький — юрист-міжнародник, адвокат.

Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга висловився щодо намірів Путіна та перемир'я. Президент РФ замість згоди висуває різні умови, затягуючи процес.

Також міністр повідомив про формування команди для контролю перемир’я

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13:49 Проти спротиву Угорщини — ЄС продовжив санкції проти 2400 росіян

13:38 Спалах грипу та ГРВІ — в яких областях перевищено епідпоріг

13:35 ДБР проводить обшуки в заступника очільника ВККС — причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:31 В яких країнах сталась найбільша кількість ДТП з вини українців

13:30 Готуйтеся до дощів — прогноз погоди у Харкові на завтра

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08:01 Екстрене звернення Зеленського щодо перемир'я — ефір Ранок.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

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