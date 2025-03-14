Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

Російський диктатор Володимир Путін готовий погодитися на перемир'я в Україні. Президент Володимир Зеленський відреагував на цю заяву.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Путін готовий погодитися на перемир'я в Україні, — Bloomberg;

"Диктатори бояться правди". Залужний звернувся до журналістів, які висвітлюють війну РФ в Україні;

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь делегації, яка брала участь у переговорах зі США в Саудівській Аравії;

Буданов заявив, що Росії необхідна пауза у війні проти України, оскільки вона вийшла на максимум свого виробництва і потребує часу для відновлення;

Зеленський відреагував на слова Путіна про перемир'я.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Андрій Яніцький — економіст-міжнародник, коментує ринку праці;

Тарас Загородній — керуючий партнер національної антикризової групи;

Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;

Олександр Левченко — дипломат, Надзвичайний та Уповноважений Посол;

Сергій Старенький — юрист-міжнародник, адвокат.

Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга висловився щодо намірів Путіна та перемир'я. Президент РФ замість згоди висуває різні умови, затягуючи процес.

Також міністр повідомив про формування команди для контролю перемир’я.