Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

Російський диктатор Володимир Путін готовий погодитися на перемир'я в Україні. Президент Володимир Зеленський відреагував на цю заяву.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- Путін готовий погодитися на перемир'я в Україні, — Bloomberg;
- "Диктатори бояться правди". Залужний звернувся до журналістів, які висвітлюють війну РФ в Україні;
- Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь делегації, яка брала участь у переговорах зі США в Саудівській Аравії;
- Буданов заявив, що Росії необхідна пауза у війні проти України, оскільки вона вийшла на максимум свого виробництва і потребує часу для відновлення;
- Зеленський відреагував на слова Путіна про перемир'я.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
- Андрій Яніцький — економіст-міжнародник, коментує ринку праці;
- Тарас Загородній — керуючий партнер національної антикризової групи;
- Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;
- Олександр Левченко — дипломат, Надзвичайний та Уповноважений Посол;
- Сергій Старенький — юрист-міжнародник, адвокат.
Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга висловився щодо намірів Путіна та перемир'я. Президент РФ замість згоди висуває різні умови, затягуючи процес.
Також міністр повідомив про формування команди для контролю перемир’я.