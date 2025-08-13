Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE arrow
Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

12 августа 2025
Text

Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

Text

Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2025
Text

США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп проводит пресс-конференцию в Вашингтоне — прямой эфир

Text

Новые детали переговоров Путина и Трампа — эфир День.LIVE

Text

Трамп встретится с Путиным на Аляске — эфир Ранок.LIVE

8 августа 2025
Text

Трамп встретился с правителями Армении и Азербайджана — эфир

Text

Открытый банкинг и новые законы — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

Text

08:00 Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

12 августа 2025
Text

17:52 Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

13:17 Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

Text

08:00 Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2025
Text

18:06 США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

В мировых СМИ появились сообщения о вероятном визите Дональда Трампа в Россию. Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Зеленского и Владимира Путина на совместную встречу. Украина уже ответила на слухи об обмене территориями, которые звучат в международных переговорах.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

О чем эфир

Информационные источники в США сообщают о возможном намерении Дональда Трампа посетить Россию после президентских выборов. Официального подтверждения таких планов нет, однако дипломатические круги активно обсуждают этот сценарий. В случае реализации такого визита он может стать одним из самых резонансных шагов в международной политике последних лет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой собрать за одним столом Владимира Зеленского и Владимира Путина. Такая встреча, по его словам, могла бы стать важным шагом к прекращению войны. Однако конкретные даты или формат переговоров пока не обсуждаются.

Ситуация на востоке Украины остается напряженной и многоплановой. Президент Владимир Зеленский отметил, что выход из Донбасса будет означать начало третьей войны, а любые уступки России без боя нереалистичны.

Издание The Times описало четыре возможных сценария будущих границ Украины после потенциальной сделки с кремлем, тогда как BILD, ссылаясь на украинских военных, подтверждает готовность страны к длительному сопротивлению.

Зеленский предупредил, что российские войска готовятся к наступлению на Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях и могут быть готовы уже к сентябрю. Тем временем в российских СМИ появилась информация о подготовке Украиной нового наступления на Курскую область.

Гости эфира

Дмитрий Васильев, Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт.

Сергей Евтушок, народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики.

Виталий Маркив, капитан, офицер штаба 1-го батальона бригады "Буревій".

Руслан Рохов, политтехнолог.

Игорь Фрис, народный депутат Украины "Слуга Народа", член Комитета по вопросам правовой политики.

Галина Янченко, народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам экономического развития.

Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело.

Владимир Фесенко политолог.

Напомним, что уже в пятницу, 15 августа, на Аляске запланирована встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что этот саммит не стоит воспринимать как уступку Москве или дипломатическую победу России. По его словам, Вашингтон остается непоколебимым в своих позициях по поддержке Украины и противодействия агрессии РФ.

Ранее мы также информировали, что переговоры между Трампом и Путиным состоятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Локацию выбрали, учитывая требования безопасности, а сама встреча станет первым за долгое время официальным разговором двух лидеров в подобном формате.

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:24 Латвия присоединится к инициативе НАТО по вооружению Украины

08:20 Популярный вид куриного мяса подешевел — что с ценами на филе

08:15 Рынок недвижимости — какое жилье вышло в лидеры продаж в 2025

08:14 Переговоры на Аляске дадут Трампу лучшее понимание войны — Левитт

08:00 Помощь от УВКБ ООН — кому выплатят по 11 тыс. грн в августе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

07:52 Путина на Аляске будут охранять сразу две страны — почему так

07:37 Усика вызвал на бой ТОП-боксер, который 20 лет провел в тюрьме

07:30 Призыв ФЛП — должны ли мобилизованные платить военный сбор

07:15 Возвращение в Украину — за что штрафуют на границе в 2025 году

08:24 Латвия присоединится к инициативе НАТО по вооружению Украины

08:20 Популярный вид куриного мяса подешевел — что с ценами на филе

08:15 Рынок недвижимости — какое жилье вышло в лидеры продаж в 2025

08:14 Переговоры на Аляске дадут Трампу лучшее понимание войны — Левитт

08:00 Помощь от УВКБ ООН — кому выплатят по 11 тыс. грн в августе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:52 Путина на Аляске будут охранять сразу две страны — почему так

07:37 Усика вызвал на бой ТОП-боксер, который 20 лет провел в тюрьме

07:30 Призыв ФЛП — должны ли мобилизованные платить военный сбор

07:15 Возвращение в Украину — за что штрафуют на границе в 2025 году

07:01 Клиент ПриватБанка потерял 1 тыс. долларов — что произошло

06:33 Экстремальный отдых в Затоке на Одесчине — стоимость в августе

12 августа

22:33 Овощи, рыба и мясо — как изменились цены на Привозе в августе

19:42 Минная опасность — одесситы о трагедиях на море во время войны

11 августа

21:33 Трое взорвались на пляжах Одесчины — чувствуют ли люди опасность

8 августа

21:33 Памятники архитектуры в Одессе — какое их состояние сегодня

18:43 Что будет с ценами на продукты — импорт это спасение или нет

06:27 Введет ли Трамп новые санкции против России — что думают одесситы

7 августа

22:33 Что будет с курсом доллара в ближайшее время — прогноз экономиста

18:43 Стоимость жилья в Одессе — как изменились цены и какой спрос

06:33 Новые правила игры с криптовалютой в Украине — что изменится

Text

08:00 Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

12 августа
Text

17:52 Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

13:17 Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

Text

08:00 Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

11 августа
Text

18:06 США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

Украинцам смягчат выезд за границу — эфир Вечір.LIVE

12 августа 2025 г. 17:52
Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

12 августа 2025 г. 13:17
Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

12 августа 2025 г. 8:00
США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

США будут говорить с ЕС о встрече на Аляске — эфир Вечір.LIVE

11 августа 2025 г. 18:06
Трамп проводит пресс-конференцию в Вашингтоне — прямой эфир

Трамп проводит пресс-конференцию в Вашингтоне — прямой эфир

11 августа 2025 г. 17:20
Новые детали переговоров Путина и Трампа — эфир День.LIVE

Новые детали переговоров Путина и Трампа — эфир День.LIVE

11 августа 2025 г. 13:00
Трамп встретится с Путиным на Аляске — эфир Ранок.LIVE

Трамп встретится с Путиным на Аляске — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2025 г. 8:00
Трамп встретился с правителями Армении и Азербайджана — эфир

Трамп встретился с правителями Армении и Азербайджана — эфир

8 августа 2025 г. 21:57

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации