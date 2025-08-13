Возможен ли визит Трампа в Россию — эфир Ранок.LIVE

В мировых СМИ появились сообщения о вероятном визите Дональда Трампа в Россию. Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Зеленского и Владимира Путина на совместную встречу. Украина уже ответила на слухи об обмене территориями, которые звучат в международных переговорах.

Информационные источники в США сообщают о возможном намерении Дональда Трампа посетить Россию после президентских выборов. Официального подтверждения таких планов нет, однако дипломатические круги активно обсуждают этот сценарий. В случае реализации такого визита он может стать одним из самых резонансных шагов в международной политике последних лет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой собрать за одним столом Владимира Зеленского и Владимира Путина. Такая встреча, по его словам, могла бы стать важным шагом к прекращению войны. Однако конкретные даты или формат переговоров пока не обсуждаются.

Ситуация на востоке Украины остается напряженной и многоплановой. Президент Владимир Зеленский отметил, что выход из Донбасса будет означать начало третьей войны, а любые уступки России без боя нереалистичны.

Издание The Times описало четыре возможных сценария будущих границ Украины после потенциальной сделки с кремлем, тогда как BILD, ссылаясь на украинских военных, подтверждает готовность страны к длительному сопротивлению.

Зеленский предупредил, что российские войска готовятся к наступлению на Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях и могут быть готовы уже к сентябрю. Тем временем в российских СМИ появилась информация о подготовке Украиной нового наступления на Курскую область.

Напомним, что уже в пятницу, 15 августа, на Аляске запланирована встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что этот саммит не стоит воспринимать как уступку Москве или дипломатическую победу России. По его словам, Вашингтон остается непоколебимым в своих позициях по поддержке Украины и противодействия агрессии РФ.

Ранее мы также информировали, что переговоры между Трампом и Путиным состоятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Локацию выбрали, учитывая требования безопасности, а сама встреча станет первым за долгое время официальным разговором двух лидеров в подобном формате.