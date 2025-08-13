Відео
Чи можливий візит Трампа в Росію — ефір Ранок.LIVE

Чи можливий візит Трампа в Росію — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2025 р. 08:00

У світових ЗМІ з’явилися повідомлення про ймовірний візит Дональда Трампа до Росії. Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив Володимира Зеленського та Володимира Путіна на спільну зустріч. Україна вже відповіла на чутки щодо обміну територіями, які лунають у міжнародних переговорах.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Про що ефір

Інформаційні джерела у США повідомляють про можливий намір Дональда Трампа відвідати Росію після президентських виборів. Офіційного підтвердження таких планів немає, однак дипломатичні кола активно обговорюють цей сценарій. У разі реалізації такого візиту він може стати одним із найрезонансніших кроків у міжнародній політиці останніх років.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив з ініціативою зібрати за одним столом Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Така зустріч, за його словами, могла б стати важливим кроком до припинення війни. Проте конкретні дати чи формат переговорів поки не обговорюються.

Ситуація на сході України залишається напруженою та багатоплановою. Президент Володимир Зеленський наголосив, що вихід із Донбасу означатиме початок третьої війни, а будь-які поступки Росії без бою є нереалістичними.

Видання The Times описало чотири можливі сценарії майбутніх кордонів України після потенційної угоди з кремлем, тоді як BILD, посилаючись на українських військових, підтверджує готовність країни до тривалого спротиву.

Зеленський попередив, що російські війська готуються до наступу на Запорізькому, Покровському та Новопавлівському напрямках і можуть бути готові вже до вересня. Тим часом у російських ЗМІ з’явилася інформація про підготовку Україною нового наступу на Курську область.

Гості ефіру

Дмитро Васильєв, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт.  

Сергій Євтушок, народний депутат "Батьківщина",  Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики.  

Віталій Марків, капітан, офіцер штабу 1-го батальйону бригади "Буревій".  

Руслан Рохов, політтехнолог.   

Ігор Фріс, народний депутат України "Слуга Народу", член Комітету з питань правової політики.  

Галина Янченко, народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань економічного розвитку.

Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа.

Володимир Фесенко політолог.  

Нагадаємо, що уже в п’ятницю, 15 серпня, на Алясці запланована зустріч президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна. Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що цей саміт не варто сприймати як поступку Москві чи дипломатичну перемогу Росії. За його словами, Вашингтон залишається непохитним у своїх позиціях щодо підтримки України та протидії агресії РФ.

Раніше ми також інформували, що перемовини між Трампом і Путіним відбудуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі. Локацію обрали з огляду на безпекові вимоги, а сама зустріч стане першою за тривалий час офіційною розмовою двох лідерів у подібному форматі.

 

