Будет ли окончание войны в 2025 году, - эфир Остаповец_LIVE

Закулисье известного всемирного форума по экономике в Давосе, что говорят об Украине в мире и какой была 80-я годовщина со дня ликвидации крупнейшего концлагеря времен Второй Мировой в Аушвице — главные темы эфира Остаповец_LIVE журналистки Галины Остаповец.

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Эфир Остаповец.LIVE

Если вы думаете, что командировка в Давос — это чуть ли не подарок судьбы, то вы ошибаеетесь. Работа на форуме очень не простая. Кроме постоянных ранних подъемов, даже в 4 утра, в Давосе нужно знать все и обо всех — от спорта и до политики.

Что говорят об Украине в мире и почему топ-политики и руководители стран надеются на окончание войны РФ против Украины уже в этом году.

27 января в польском городе Освенцим, более известном как Аушвиц, отметили 80-ю годовщину со дня ликвидации крупнейшего концлагеря времен Второй мировой войны. На мероприятиях побывал также Президент Украины — Владимир Зеленский.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил в интервью журналистам, что в ближайшее время его Администрация инициирует контакты между Украиной и Россией. Об этом сообщает CNN.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил о непростом следующем месяце для Сил Обороны Украины. На своей странице в Facebook в понедельник, 3 февраля, он написал, что противник не уменьшает интенсивность своих атак.