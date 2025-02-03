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Будет ли окончание войны в 2025 году, - эфир Остаповец_LIVE

Будет ли окончание войны в 2025 году, - эфир Остаповец_LIVE

3 февраля 2025 г. 14:39

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14:39Будет ли окончание войны в 2025 году, - эфир Остаповец_LIVE

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16:30 Военный объяснил, как СОЧ влияет на настроения бойцов

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14:39 Будет ли окончание войны в 2025 году, - эфир Остаповец_LIVE

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13:06 Дуда заявил об участии Польши в переговорах, — эфир День.LIVE

Text

08:00 Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

2 февраля 2025
Text

17:50 В Киеве прошла акция "Free Azov" — болезненные истории участников

1 февраля 2025
Text

20:32 Пограничники раскрыли причины возвращения на службу после СОЧ

Text

18:43 Принудительное возвращение из-за границы — что думают одесситы

Text

18:40 В центре Львова горожане собрались на акцию Free Azov

31 января 2025
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17:50 ВСУ уничтожили важную цель под Курском — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Как живут киевляне на Рыбном хуторе — репортаж Новини.LIVE

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16:30 Военный объяснил, как СОЧ влияет на настроения бойцов

Закулисье известного всемирного форума по экономике в Давосе, что говорят об Украине в мире и какой была 80-я годовщина со дня ликвидации крупнейшего концлагеря времен Второй Мировой в Аушвице — главные темы эфира Остаповец_LIVE журналистки Галины Остаповец.

Посмотреть эфир можно здесь.

Эфир Остаповец.LIVE

  • Если вы думаете, что командировка в Давос — это чуть ли не подарок судьбы, то вы ошибаеетесь. Работа на форуме очень не простая. Кроме постоянных ранних подъемов, даже в 4 утра, в Давосе нужно знать все и обо всех — от спорта и до политики.
  • Что говорят об Украине в мире и почему топ-политики и руководители стран надеются на окончание войны РФ против Украины уже в этом году.
  • 27 января в польском городе Освенцим, более известном как Аушвиц, отметили 80-ю годовщину со дня ликвидации крупнейшего концлагеря времен Второй мировой войны. На мероприятиях побывал также Президент Украины — Владимир Зеленский.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил в интервью журналистам, что в ближайшее время его Администрация инициирует контакты между Украиной и Россией. Об этом сообщает CNN.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил о непростом следующем месяце для Сил Обороны Украины. На своей странице в Facebook в понедельник, 3 февраля, он написал, что противник не уменьшает интенсивность своих атак.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

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17:50 В Киеве прошла акция "Free Azov" — болезненные истории участников

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