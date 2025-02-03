Чи буде закінчення війни у 2025 році, — ефір Остаповець_LIVE

Закулісся найвідомішого всесвітнього форуму з економіки у Давосі, що говорять про Україну у світі і якою була 80-та річниця з дня ліквідації найбільшого концтабору часів Другої Світової в Аушвіці — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

Подивитись ефір можна тут.

Ефір Остаповець.LIVE

Якщо ви думаєте, що відрядження у Давос — це мало не подарунок долі, то ви помиляєтесь. Робота на форумі дуже не проста. Окрім постійних ранніх підйомів, навіть о 4 ранку, у Давосі потрібно знати все і про всіх – від спорту і до політики.

Що говорять про Україну у світі і чому топ-політики та очільники країн сподіваються на закінчення війни РФ проти України вже цього року.

27 січня у польському місті Освенцім, більш відомому як Аушвіц, відзначили 80-ту річницю з дні ліквідації найбільшого концтабору часів Другої світової війни. На заходах побував також Президент України – Володимир Зеленський.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив в інтерв’ю журналістам, що найближчим часом його Адміністрація ініціює контакти поміж Україною та Росією. Про це повідомляє CNN.

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив про непростий наступний місяць для Сил Оборони України. На своїй сторінці у Facebook у понеділок, 3 лютого, він написав, що противник не зменшує інтенсивність своїх атак.

