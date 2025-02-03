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Чи буде закінчення війни у 2025 році, — ефір Остаповець_LIVE

Чи буде закінчення війни у 2025 році, — ефір Остаповець_LIVE

03 лютого 2025 р. 14:39

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14:39 Чи буде закінчення війни у 2025 році, — ефір Остаповець_LIVE

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13:06 Дуда заявив про участь Польщі в переговорах, — ефір День.LIVE

Text

08:00 Кінець війни і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

2 лютого 2025
Text

17:50 У Києві пройшла акція "Free Azov" — болючі історії учасників

1 лютого 2025
Text

20:32 Прикордонники розкрили причини повернення на службу після СЗЧ

Text

18:43 Примусове повернення з-за кордону — що думають одесити

Text

18:40 У центрі Львова містяни зібралися на акцію Free Azov

31 січня 2025
Text

17:50 ЗСУ знищили важливу ціль під Курськом — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Як живуть кияни на Рибному хуторі — репортаж Новини.LIVE

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Закулісся найвідомішого всесвітнього форуму з економіки у Давосі, що говорять про Україну у світі і якою була 80-та річниця з дня ліквідації найбільшого концтабору часів Другої Світової в Аушвіці — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

Подивитись ефір можна тут.

Ефір Остаповець.LIVE 

  •  Якщо ви думаєте, що відрядження у Давос — це мало не подарунок долі, то ви помиляєтесь. Робота на форумі дуже не проста. Окрім постійних ранніх підйомів, навіть о 4 ранку, у Давосі потрібно знати все і про всіх – від спорту і до політики. 
  • Що говорять про Україну у світі і чому топ-політики та очільники країн сподіваються на закінчення війни РФ проти України вже цього року.
  • 27 січня у польському місті Освенцім, більш відомому як Аушвіц, відзначили 80-ту річницю з дні ліквідації найбільшого концтабору часів Другої світової війни. На заходах побував також Президент України – Володимир Зеленський.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив в інтерв’ю журналістам, що найближчим часом його Адміністрація ініціює контакти поміж Україною та Росією. Про це повідомляє CNN.

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив про непростий наступний місяць для Сил Оборони України. На своїй сторінці у Facebook у понеділок, 3 лютого, він написав, що противник не зменшує інтенсивність своїх атак.
 

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15:11 Київ окутає справжня зима — прогноз погоди на завтра

15:03 Працював за Януковича і створив "Арбат" — що відомо про Саркісяна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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