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Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

19 ноября 2024 г. 19:13

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19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

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08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

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19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

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18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

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17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

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14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

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13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

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12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

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12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

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10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

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08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

В прямом эфире Вечір.LIVE "Київський час" перспективу света у киевлян зимой. А также к каким новым вызовам должна быть готова столица.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE .

Эфир "Київський час" 19 ноября

Главные темы эфира "Київський час" 19 ноября:

  • будет ли свет у киевлян зимой;
  • какие новые вызовы для столицы;
  • 1000 дней полномасштабной войны.

Гости и эксперты студии:

Гости сегодняшнего эфира:

  • Табах Юрий Гарри, капитан первого ранга ВМС США;
  • Екатерина Поп, Младший сержант 112 бригады территориальной обороны (БТрО);
  • Леонид Емец, доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета;
  • Андрей Малик, Старший офицер отделения коммуникаций управления 112 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ старший лейтенант;
  • Инна Иваненко, Председатель Совета по восстановлению Национальной детской специализированной больницы "Охматдет";
  • Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя.

Напомним, власти Киева должны ставить расходы на Силы обороны на первое место, а не выделять средства на первоочередные инфраструктурные проекты. Речь идет о миллиардах гривен на строительство дорог, мостов и благоустройство городских территорий, сообщила Инициативная группа киевского общества по контролю бюджетных расходов КГГА "Гроші на ВСУ".

Ранее Новини.LIVE писали, что в случае, если Россия прибегнет к ракетным атакам по распределительным мощностям украинских атомных электростанций, ситуация с отключениями этой зимой значительно ухудшится. В таком случае прогнозируют блэкаут.

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