Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

В прямом эфире Вечір.LIVE "Київський час" перспективу света у киевлян зимой. А также к каким новым вызовам должна быть готова столица.
Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE .
Эфир "Київський час" 19 ноября
Главные темы эфира "Київський час" 19 ноября:
- будет ли свет у киевлян зимой;
- какие новые вызовы для столицы;
- 1000 дней полномасштабной войны.
Гости и эксперты студии:
Гости сегодняшнего эфира:
- Табах Юрий Гарри, капитан первого ранга ВМС США;
- Екатерина Поп, Младший сержант 112 бригады территориальной обороны (БТрО);
- Леонид Емец, доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета;
- Андрей Малик, Старший офицер отделения коммуникаций управления 112 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ старший лейтенант;
- Инна Иваненко, Председатель Совета по восстановлению Национальной детской специализированной больницы "Охматдет";
- Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя.
Напомним, власти Киева должны ставить расходы на Силы обороны на первое место, а не выделять средства на первоочередные инфраструктурные проекты. Речь идет о миллиардах гривен на строительство дорог, мостов и благоустройство городских территорий, сообщила Инициативная группа киевского общества по контролю бюджетных расходов КГГА "Гроші на ВСУ".
Ранее Новини.LIVE писали, что в случае, если Россия прибегнет к ракетным атакам по распределительным мощностям украинских атомных электростанций, ситуация с отключениями этой зимой значительно ухудшится. В таком случае прогнозируют блэкаут.