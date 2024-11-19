Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

В прямом эфире Вечір.LIVE "Київський час" перспективу света у киевлян зимой. А также к каким новым вызовам должна быть готова столица.

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Эфир "Київський час" 19 ноября

Главные темы эфира "Київський час" 19 ноября:

будет ли свет у киевлян зимой;

какие новые вызовы для столицы;

1000 дней полномасштабной войны.

Гости и эксперты студии:

Гости сегодняшнего эфира:

Табах Юрий Гарри, капитан первого ранга ВМС США;

Екатерина Поп, Младший сержант 112 бригады территориальной обороны (БТрО);

Леонид Емец, доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета;

Андрей Малик, Старший офицер отделения коммуникаций управления 112 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ старший лейтенант;

Инна Иваненко, Председатель Совета по восстановлению Национальной детской специализированной больницы "Охматдет";

Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя.

Напомним, власти Киева должны ставить расходы на Силы обороны на первое место, а не выделять средства на первоочередные инфраструктурные проекты. Речь идет о миллиардах гривен на строительство дорог, мостов и благоустройство городских территорий, сообщила Инициативная группа киевского общества по контролю бюджетных расходов КГГА "Гроші на ВСУ".

Ранее Новини.LIVE писали, что в случае, если Россия прибегнет к ракетным атакам по распределительным мощностям украинских атомных электростанций, ситуация с отключениями этой зимой значительно ухудшится. В таком случае прогнозируют блэкаут.