Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

В прямому ефірі Вечір.LIVE "Київський час" перспективу щодо світла у киян взимку. А також, до яких нових викликів має бути готова столиця.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір "Київський час" 19 листопада

Головні теми ефіру "Київський час" 19 листопада:

чи буде світло у киян взимку;

які нові виклики для столиці;

1000 днів повномасштабної війни.

Гості та експерти студії:

Гості сьогоднішнього ефіру:

Табах Юрій Гаррі, капітан першого рангу ВМС США;

Катерина Поп, Молодший сержант 112 бригади територіальної оборони (БТрО);

Леонід Ємець, доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради;

Андрій Малик, Старший офіцер відділення комунікацій управління 112 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ старший лейтенант;

Інна Іваненко, Голова Ради з відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит";

Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.

Нагадаємо, влада Києва має ставити витрати на Сили оборони на перше місце, а не виділяти кошти на непершочергові інфраструктурні проєкти. Йдеться про мільярди гривень на будівництво доріг, мостів та благоустрій міських територій, повідомила Ініціативна група київської громади з контролю бюджетних витрат КМДА "Гроші на ЗСУ".

Раніше Новини.LIVE писали, що у разі, якщо Росія вдасться до ракетних атак по розподільчих потужностях українських атомних електростанцій, ситуація з відключеннями цієї зими значно погіршиться. У такому випадку прогнозують блекаут.