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Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

19 листопада 2024 р. 19:13

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19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

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08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

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19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

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18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

Text

17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Text

13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

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Text

12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Text

12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

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09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

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08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

В прямому ефірі Вечір.LIVE "Київський час" перспективу щодо світла у киян взимку. А також, до яких нових викликів має бути готова столиця. 

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE

Ефір "Київський час" 19 листопада

Головні теми ефіру "Київський час" 19 листопада: 

  • чи буде світло у киян взимку;
  • які нові виклики для столиці;
  • 1000 днів повномасштабної війни.

Гості та експерти студії: 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Табах Юрій Гаррі, капітан першого рангу ВМС США;
  • Катерина Поп, Молодший сержант 112 бригади територіальної оборони (БТрО);
  • Леонід Ємець, доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради;
  • Андрій Малик, Старший офіцер відділення комунікацій управління 112 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ старший лейтенант;
  • Інна Іваненко, Голова Ради з відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит";
  • Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. 

Нагадаємо, влада Києва має ставити витрати на Сили оборони на перше місце, а не виділяти кошти на непершочергові інфраструктурні проєкти. Йдеться про мільярди гривень на будівництво доріг, мостів та благоустрій міських територій, повідомила Ініціативна група київської громади з контролю бюджетних витрат КМДА "Гроші на ЗСУ".

Раніше Новини.LIVE писали, що у разі, якщо Росія вдасться до ракетних атак по розподільчих потужностях українських атомних електростанцій, ситуація з відключеннями цієї зими значно погіршиться. У такому випадку прогнозують блекаут.

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20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

20:00 Довідка про поранення під час війни — як та де її отримати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:47 Колекція на мільйон — з Одеси намагалися вивезти цінні монети

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19:27 Google визначив найкращі ігри та додатки 2024 року — список

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