Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

В прямому ефірі Вечір.LIVE "Київський час" перспективу щодо світла у киян взимку. А також, до яких нових викликів має бути готова столиця.
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Ефір "Київський час" 19 листопада
Головні теми ефіру "Київський час" 19 листопада:
- чи буде світло у киян взимку;
- які нові виклики для столиці;
- 1000 днів повномасштабної війни.
Гості та експерти студії:
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Табах Юрій Гаррі, капітан першого рангу ВМС США;
- Катерина Поп, Молодший сержант 112 бригади територіальної оборони (БТрО);
- Леонід Ємець, доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради;
- Андрій Малик, Старший офіцер відділення комунікацій управління 112 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ старший лейтенант;
- Інна Іваненко, Голова Ради з відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит";
- Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.
Нагадаємо, влада Києва має ставити витрати на Сили оборони на перше місце, а не виділяти кошти на непершочергові інфраструктурні проєкти. Йдеться про мільярди гривень на будівництво доріг, мостів та благоустрій міських територій, повідомила Ініціативна група київської громади з контролю бюджетних витрат КМДА "Гроші на ЗСУ".
Раніше Новини.LIVE писали, що у разі, якщо Росія вдасться до ракетних атак по розподільчих потужностях українських атомних електростанцій, ситуація з відключеннями цієї зими значно погіршиться. У такому випадку прогнозують блекаут.