Четвертая ночь протестов – что происходит на улицах Тбилиси

Проевропейские оппозиционные группы четвертую ночь подряд проводят митинг возле парламента в столице Грузии, Тбилиси. Протестующие выступают против решения правящей партии о прекращении переговоров к вступлению в Европейский Союз.

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Протесты в Тбилиси

В столице Грузии, Тбилиси, четвертую ночь подряд проходят массовые протесты, вызванные решением правительства заморозить переговоры о вступлении в Европейский Союз на четыре года.

В воскресенье, 1 декабря, митинги охватили не только центральный проспект Руставели, а также распространились на другие регионы страны. По сообщениям местных СМИ, протестующие заблокировали подъездные дороги к ключевым объектам, в частности к главному коммерческому порту в городе Поти.

Оппозиция обвиняет правящую партию "Грузинская мечта" не только в фальсификации голосования на выборах, но и в проведении все более авторитарной, антизападной и пророссийской политики.

Несмотря на жесткую критику со стороны США из-за чрезмерного применения силы, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что полиция действовала в соответствии с законом.

Ранее мы сообщали, что силовики в Грузии применяли против протестующих новые водометы с перечным газом. Такие средства имеют опасные последствия и вызывают серьезные осложнения дыхания.

Напомним, за первые две ночи протеста в Тбилиси полиция арестовала около 150 человек. Среди раненых и арестованных также журналисты.

Мы также писали, что США приостановили стратегическое партнерство с Грузией и призвали правительство вернуться к демократическим реформам.