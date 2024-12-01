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Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

01 грудня 2024 р. 21:27

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19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

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15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

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08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
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23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

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22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

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18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

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Проєвропейські опозиційні групи четверту ніч поспіль проводять мітинг біля парламенту у столиці Грузії, Тбілісі. Протестувальники виступають проти рішення правлячої партії щодо припинення переговорів до вступу у Європейський Союз.

Яка ситуація у столиці Грузії прямо зараз, дивіться у прямому ефірі на Новини.LIVE.

Протести у Тбілісі

У столиці Грузії, Тбілісі, четверту ніч поспіль проходять масові протести, спричинені рішенням уряду заморозити переговори про вступ до Європейського Союзу на чотири роки.

У неділю, 1 грудня, мітинги охопили  не лише центральний проспект Руставелі, а також поширилися на інші регіони країни. За повідомленнями місцевих ЗМІ, протестувальники заблокували під’їзні дороги до ключових об’єктів, зокрема, до головного комерційного порту в місті Поті.

Опозиція звинувачує правлячу партію "Грузинська мрія" не лише у фальсифікації голосування на виборах, а й у проведенні все більш авторитарної, антизахідної та проросійської політики.

Попри жорстку критику з боку США через надмірне застосування сили, прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що поліція діяла відповідно до закону.

Раніше ми повідомляли про те, що силовики у Грузії застосовували проти протестувальників нові водомети з перцевим газом. Такі засоби мають небезпечні наслідки та викликають серйозні ускладнення дихання.

Нагадаємо, за перші дві ночі протесту у Тбілісі поліція заарештувала близько 150 осіб. Серед поранених та заарештованих є також журналісти.

Ми також писали про те, що США призупинили стратегічне партнерство з Грузією та закликали уряд повернутися до демократичних реформ. 

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22:09 Мешканця Одещини покарали за ухилення від військового обліку

22:00 У Києві пролунали вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:47 На Харківщині чоловік побив співмешканку до смерті — вирок суду

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