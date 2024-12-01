Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

Проєвропейські опозиційні групи четверту ніч поспіль проводять мітинг біля парламенту у столиці Грузії, Тбілісі. Протестувальники виступають проти рішення правлячої партії щодо припинення переговорів до вступу у Європейський Союз.

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Протести у Тбілісі

У столиці Грузії, Тбілісі, четверту ніч поспіль проходять масові протести, спричинені рішенням уряду заморозити переговори про вступ до Європейського Союзу на чотири роки.

У неділю, 1 грудня, мітинги охопили не лише центральний проспект Руставелі, а також поширилися на інші регіони країни. За повідомленнями місцевих ЗМІ, протестувальники заблокували під’їзні дороги до ключових об’єктів, зокрема, до головного комерційного порту в місті Поті.

Опозиція звинувачує правлячу партію "Грузинська мрія" не лише у фальсифікації голосування на виборах, а й у проведенні все більш авторитарної, антизахідної та проросійської політики.

Попри жорстку критику з боку США через надмірне застосування сили, прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що поліція діяла відповідно до закону.

Раніше ми повідомляли про те, що силовики у Грузії застосовували проти протестувальників нові водомети з перцевим газом. Такі засоби мають небезпечні наслідки та викликають серйозні ускладнення дихання.

Нагадаємо, за перші дві ночі протесту у Тбілісі поліція заарештувала близько 150 осіб. Серед поранених та заарештованих є також журналісти.

Ми також писали про те, що США призупинили стратегічне партнерство з Грузією та закликали уряд повернутися до демократичних реформ.