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Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

19 февраля 2025 г. 13:40

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13:40 Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

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06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

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23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

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23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

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17:50 Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

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17:34 Дуда выступил с заявлением после встречи с Келлогом — прямой эфир

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15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

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14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

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13:40 Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

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06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

18 февраля 2025
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23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

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23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

Text

17:50 Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Text

17:34 Дуда выступил с заявлением после встречи с Келлогом — прямой эфир

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15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

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14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна вернуть деньги, которые предоставили США в рамках помощи во время войны. Речь идет об около 300-350 миллиардах долларов.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • кандидат политических наук Андрей Ковалев;
  • городской голова Черновцов Роман Кличук;
  • аналитик, соучредитель карты DeepState Роман Погорелый;
  • исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Пендзин Олег;
  • подполковник в отставке, специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • военный ветеран, доброволец, основатель проекта "Improv 4.5.0", позывной "Харизмат" Сергей Величанский.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • Трамп дал шокирующую пресс-конференцию об Украине: переговоры, выборы, Зеленский;
  • Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию;
  • впечатление, что РФ и США сейчас обсуждают ультиматум России, который Путин поставил в начале полномасштабной войны, — Зеленский;
  • Турция — идеальная сторона для приема переговоров между РФ, Украиной и США, — Эрдоган;
  • США назначили Кита Келлога в состав переговорной группы с РФ по Украине;
  • США дали Украине 350 миллиардов долларов. Киеву придется платить, или разбираться, куда делись деньги, — Трамп.

Напомним, Зеленский ответил, что США предоставили Украине гораздо меньшую сумму, чем заявляет Трамп. В то же время, по его словам, требования возврата 500 миллиардов долларов полезными ископаемыми — это "несерьезный разговор".

Также Зеленский со ссылкой на данные опроса заявил, что ему доверяют 57% украинцев.

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15:09 СОЧ до попадания в учебный центр — какое наказание

Срочная новость

15:06 В Киевавтодоре проводят обыски — что известно

15:01 Китай сделал заявление об окончании войны в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:56 Долгая война или потеря независимости — заявление Гороховского

14:40 Нововведения для украинцев за рубежом — что готовят в ЕС

14:38 Залужный назвал свою ошибку в войне против России

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06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

18 февраля 2025
Text

23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

Text

23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

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17:34 Дуда выступил с заявлением после встречи с Келлогом — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

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14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет