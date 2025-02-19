Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна вернуть деньги, которые предоставили США в рамках помощи во время войны. Речь идет об около 300-350 миллиардах долларов.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- кандидат политических наук Андрей Ковалев;
- городской голова Черновцов Роман Кличук;
- аналитик, соучредитель карты DeepState Роман Погорелый;
- исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Пендзин Олег;
- подполковник в отставке, специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха;
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- военный ветеран, доброволец, основатель проекта "Improv 4.5.0", позывной "Харизмат" Сергей Величанский.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- Трамп дал шокирующую пресс-конференцию об Украине: переговоры, выборы, Зеленский;
- Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию;
- впечатление, что РФ и США сейчас обсуждают ультиматум России, который Путин поставил в начале полномасштабной войны, — Зеленский;
- Турция — идеальная сторона для приема переговоров между РФ, Украиной и США, — Эрдоган;
- США назначили Кита Келлога в состав переговорной группы с РФ по Украине;
- США дали Украине 350 миллиардов долларов. Киеву придется платить, или разбираться, куда делись деньги, — Трамп.
Напомним, Зеленский ответил, что США предоставили Украине гораздо меньшую сумму, чем заявляет Трамп. В то же время, по его словам, требования возврата 500 миллиардов долларов полезными ископаемыми — это "несерьезный разговор".
Также Зеленский со ссылкой на данные опроса заявил, что ему доверяют 57% украинцев.