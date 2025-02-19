Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна вернуть деньги, которые предоставили США в рамках помощи во время войны. Речь идет об около 300-350 миллиардах долларов.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

кандидат политических наук Андрей Ковалев;

городской голова Черновцов Роман Кличук;

аналитик, соучредитель карты DeepState Роман Погорелый;

исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Пендзин Олег;

подполковник в отставке, специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха;

кандидат политических наук Алексей Якубин;

военный ветеран, доброволец, основатель проекта "Improv 4.5.0", позывной "Харизмат" Сергей Величанский.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

Трамп дал шокирующую пресс-конференцию об Украине: переговоры, выборы, Зеленский;

Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию;

впечатление, что РФ и США сейчас обсуждают ультиматум России, который Путин поставил в начале полномасштабной войны, — Зеленский;

Турция — идеальная сторона для приема переговоров между РФ, Украиной и США, — Эрдоган;

США назначили Кита Келлога в состав переговорной группы с РФ по Украине;

США дали Украине 350 миллиардов долларов. Киеву придется платить, или разбираться, куда делись деньги, — Трамп.

Напомним, Зеленский ответил, что США предоставили Украине гораздо меньшую сумму, чем заявляет Трамп. В то же время, по его словам, требования возврата 500 миллиардов долларов полезными ископаемыми — это "несерьезный разговор".

Также Зеленский со ссылкой на данные опроса заявил, что ему доверяют 57% украинцев.