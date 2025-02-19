Буданов зробив заяву про переговори без України — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має повернути гроші, які надали США в межах допомоги під час війни. Йдеться про близько 300-350 мільярдів доларів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

кандидат політичних наук Андрій Ковальов;

міський голова Чернівців Роман Клічук;

аналітик, співзасновник карти DeepState Роман Погорілий;

виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Пендзин Олег;

підполковник у відставці, фахівець з бронетанкової техніки Микола Саламаха;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

військовий ветеран, доброволець, засновник проєкту "Improv 4.5.0', позивний "Харизмат" Сергій Величанський.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Трамп дав шокуючу пресконференцію про Україну: переговори, вибори, Зеленський;

Зеленський скасував візит в Саудівську Аравію;

враження, що РФ і США зараз обговорюють ультиматум Росії, який Путін поставив на початку повномасштабної війни, — Зеленський;

Туреччина — ідеальна сторона для прийому переговорів між РФ, Україною та США, — Ердоган;

США призначили Кіта Келлога у склад переговорної групи з РФ по Україні;

США дали Україні 350 мільярдів доларів. Києву доведеться платити, або розбиратися, куди поділися гроші, — Трамп.

Нагадаємо, Зеленський відповів, що США надав Україні набагато меншу суму, аніж заявляє Трамп. Водночас, за його словами, вимоги повернення 500 мільярдів доларів корисними копалинами — це "несерйозна розмова".

Також Зеленський з посиланням на дані опитування заявив, що йому довіряють 57% українців.