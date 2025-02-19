Буданов зробив заяву про переговори без України — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має повернути гроші, які надали США в межах допомоги під час війни. Йдеться про близько 300-350 мільярдів доларів.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
- міський голова Чернівців Роман Клічук;
- аналітик, співзасновник карти DeepState Роман Погорілий;
- виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Пендзин Олег;
- підполковник у відставці, фахівець з бронетанкової техніки Микола Саламаха;
- кандидат політичних наук Олексій Якубін;
- військовий ветеран, доброволець, засновник проєкту "Improv 4.5.0', позивний "Харизмат" Сергій Величанський.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Трамп дав шокуючу пресконференцію про Україну: переговори, вибори, Зеленський;
- Зеленський скасував візит в Саудівську Аравію;
- враження, що РФ і США зараз обговорюють ультиматум Росії, який Путін поставив на початку повномасштабної війни, — Зеленський;
- Туреччина — ідеальна сторона для прийому переговорів між РФ, Україною та США, — Ердоган;
- США призначили Кіта Келлога у склад переговорної групи з РФ по Україні;
- США дали Україні 350 мільярдів доларів. Києву доведеться платити, або розбиратися, куди поділися гроші, — Трамп.
Нагадаємо, Зеленський відповів, що США надав Україні набагато меншу суму, аніж заявляє Трамп. Водночас, за його словами, вимоги повернення 500 мільярдів доларів корисними копалинами — це "несерйозна розмова".
Також Зеленський з посиланням на дані опитування заявив, що йому довіряють 57% українців.