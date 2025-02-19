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Буданов зробив заяву про переговори без України — ефір День.LIVE

Буданов зробив заяву про переговори без України — ефір День.LIVE

19 лютого 2025 р. 13:40

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13:40 Буданов зробив заяву про переговори без України — ефір День.LIVE

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13:40 Буданов зробив заяву про переговори без України — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський назвав головні принципи миру — ефір Ранок.LIVE

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06:23 Вибори в Україні у 2025 році — ексзамголови ЦВК назвав шанси

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23:57 У ЦВК відповіли, чи плануються вибори в Україні

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23:20 Трамп виступив з терміновим зверненням — ефір Новини.LIVE

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21:00 Прогнози щодо врожаю невтішні — Соломчук про агросектор України

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17:50 Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

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17:34 Дуда виступив із заявою після зустрічі з Келлогом — прямий ефір

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15:26 Конференція Зеленського та Ердогана в Анкарі — пряма трансляція

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має повернути гроші, які надали США в межах допомоги під час війни. Йдеться про близько 300-350 мільярдів доларів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
  • міський голова Чернівців Роман Клічук;
  • аналітик, співзасновник карти DeepState Роман Погорілий;
  • виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Пендзин Олег;
  • підполковник у відставці, фахівець з бронетанкової техніки Микола Саламаха;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • військовий ветеран, доброволець, засновник проєкту "Improv 4.5.0', позивний "Харизмат" Сергій Величанський.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Трамп дав шокуючу пресконференцію про Україну: переговори, вибори, Зеленський;
  • Зеленський скасував візит в Саудівську Аравію;
  • враження, що РФ і США зараз обговорюють ультиматум Росії, який Путін поставив на початку повномасштабної війни, — Зеленський;
  • Туреччина — ідеальна сторона для прийому переговорів між РФ, Україною та США, — Ердоган;
  • США призначили Кіта Келлога у склад переговорної групи з РФ по Україні;
  • США дали Україні 350 мільярдів доларів. Києву доведеться платити, або розбиратися, куди поділися гроші, — Трамп.

Нагадаємо, Зеленський відповів, що США надав Україні набагато меншу суму, аніж заявляє Трамп. Водночас, за його словами, вимоги повернення 500 мільярдів доларів корисними копалинами — це "несерйозна розмова".

Також Зеленський з посиланням на дані опитування заявив, що йому довіряють 57% українців.

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13:38 Дію оновили — який документ тепер легко подати онлайн

13:36 Чи варто переплачувати за AirPods 4 у 2025 році, якщо є AirPods 3

13:17 Зеленський відповів, скільки Україна витратила на війну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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