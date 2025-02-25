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Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

25 февраля 2025 г. 8:00

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08:00 Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2025
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17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

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16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

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13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

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08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
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21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

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16:39 Форум "Украина. Год 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

22 февраля 2025
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22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

21 февраля 2025
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18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2025
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17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

Text

13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

Text

08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
Text

21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

Text

16:39 Форум "Украина. Год 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

22 февраля 2025
Text

22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

21 февраля 2025
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18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными аналитиками и экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности проанализируем речь главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова относительно войны.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

  • Главные заявления Зеленского и мировых лидеров на Саммите "Поддерживай Украину"
  • Встретятся ли Трамп и Зеленский на этой неделе?
  • Генассамблея ООН поддержала резолюцию по Украине: кто голосовал против?

Гости сегодняшнего эфира:

  • руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук;
  • начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, старший лейтенант Дмитрий Пелых;
  • народный депутат от партии "Европейская Солидарность", комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики София Федина;
  • народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;
  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
  • Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, партия "Голос" Ярослав Железняк;
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий.

Ранее мы писали, что Буданов высказал свои ожидания относительно будущего Украины. Он отметил, что верит в прекращение огня, но не может этого сказать об устойчивом мире.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп высказался относительно того, кто будет обеспечивать безопасность в Украине после завершения войны. По его мнению, это должны быть страны Европы.

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08:28 Папе Франциску осталось 72 часа, — источники в Ватикане

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:11 Буданов впервые появился на публике с женой после ее отравления

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