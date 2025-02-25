Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными аналитиками и экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности проанализируем речь главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова относительно войны.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

Главные заявления Зеленского и мировых лидеров на Саммите "Поддерживай Украину"

Встретятся ли Трамп и Зеленский на этой неделе?

Генассамблея ООН поддержала резолюцию по Украине: кто голосовал против?

Гости сегодняшнего эфира:

руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук;

начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, старший лейтенант Дмитрий Пелых;

народный депутат от партии "Европейская Солидарность", комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики София Федина;

народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;

председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, партия "Голос" Ярослав Железняк;

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий.

Ранее мы писали, что Буданов высказал свои ожидания относительно будущего Украины. Он отметил, что верит в прекращение огня, но не может этого сказать об устойчивом мире.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп высказался относительно того, кто будет обеспечивать безопасность в Украине после завершения войны. По его мнению, это должны быть страны Европы.