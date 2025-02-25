Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными аналитиками и экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности проанализируем речь главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова относительно войны.
Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:
- Главные заявления Зеленского и мировых лидеров на Саммите "Поддерживай Украину"
- Встретятся ли Трамп и Зеленский на этой неделе?
- Генассамблея ООН поддержала резолюцию по Украине: кто голосовал против?
Гости сегодняшнего эфира:
- руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук;
- начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, старший лейтенант Дмитрий Пелых;
- народный депутат от партии "Европейская Солидарность", комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики София Федина;
- народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
- председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;
- заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
- Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, партия "Голос" Ярослав Железняк;
- кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий.
Ранее мы писали, что Буданов высказал свои ожидания относительно будущего Украины. Он отметил, что верит в прекращение огня, но не может этого сказать об устойчивом мире.
Напоминаем, президент США Дональд Трамп высказался относительно того, кто будет обеспечивать безопасность в Украине после завершения войны. По его мнению, это должны быть страны Европы.