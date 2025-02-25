Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними аналітиками і експертами обговоримо низку важливих питань. Зокрема проаналізуємо промову очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова щодо війни.
Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:
- Головні заяви Зеленського та світових лідерів на Саміті "Підтримуй Україну"
- Чи зустрінуться Трамп і Зеленський цього тижня?
- Генасамблея ООН підтримала резолюцію щодо України: хто голосував проти?
Гості сьогоднішнього ефіру:
- керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;
- начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, старший лейтенант Дмитро Пелих;
- народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Софія Федина;
- народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
- голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
- Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, партія "Голос" Ярослав Железняк;
- кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Марія Гелетій.
Раніше ми писали, що Буданов висловив свої очікування щодо майбутнього України. Він зазначив, що вірить у припинення вогню, але не може цього сказати про сталий мир.
Нагадуємо, президент США Дональд Трамп висловився стосовно того, хто буде забезпечувати безпеку в Україні після завершення війни. На його думку, це мають бути країни Європи.