Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними аналітиками і експертами обговоримо низку важливих питань. Зокрема проаналізуємо промову очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова щодо війни.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:

Головні заяви Зеленського та світових лідерів на Саміті "Підтримуй Україну"

Чи зустрінуться Трамп і Зеленський цього тижня?

Генасамблея ООН підтримала резолюцію щодо України: хто голосував проти?

Гості сьогоднішнього ефіру:

керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;

начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, старший лейтенант Дмитро Пелих;

народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Софія Федина;

народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, партія "Голос" Ярослав Железняк;

кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Марія Гелетій.

Раніше ми писали, що Буданов висловив свої очікування щодо майбутнього України. Він зазначив, що вірить у припинення вогню, але не може цього сказати про сталий мир.

Нагадуємо, президент США Дональд Трамп висловився стосовно того, хто буде забезпечувати безпеку в Україні після завершення війни. На його думку, це мають бути країни Європи.