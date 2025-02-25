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Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE

Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE

25 лютого 2025 р. 08:00

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13:00 У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2025
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17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

Text

13:08 Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

Text

08:00 Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2025
Text

21:04 У Німеччині триває підрахунок голосів — пряма трансляція

Text

16:39 Форум "Україна. Рік 2025" — ефір пресконференції Зеленського

22 лютого 2025
Text

22:11 Трамп виступає з промовою на CPAC — пряма трансляція

21 лютого 2025
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18:10 Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

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13:00 У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними аналітиками і експертами обговоримо низку важливих питань. Зокрема проаналізуємо промову очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова щодо війни.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:

  • Головні заяви Зеленського та світових лідерів на Саміті "Підтримуй Україну"
  • Чи зустрінуться Трамп і Зеленський цього тижня?
  • Генасамблея ООН підтримала резолюцію щодо України: хто голосував проти?

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;
  • начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, старший лейтенант Дмитро Пелих;
  • народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Софія Федина;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
  • голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;
  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
  • Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, партія "Голос" Ярослав Железняк;
  • кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Марія Гелетій.

Раніше ми писали, що Буданов висловив свої очікування щодо майбутнього України. Він зазначив, що вірить у припинення вогню, але не може цього сказати про сталий мир.

Нагадуємо, президент США Дональд Трамп висловився стосовно того, хто буде забезпечувати безпеку в Україні після завершення війни. На його думку, це мають бути країни Європи.

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08:51 Путін назвав Зеленського "токсичним" та заговорив про Залужного

08:50 Платіжки за газ з 1 березня — хто заплатить більше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:44 Як живуть шанувальники Росії — що відомо про дружину Іванісені

08:40 У Києві погіршилося повітря — в КМДА закликали бути обережними

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