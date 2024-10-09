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Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

9 октября 2024 г. 17:50

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17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

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12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

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12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

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08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

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08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

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23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

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22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

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20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

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17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

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08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
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23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

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22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

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20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Сегодня, 9 октября, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим важные и актуальные вопросы. В частности, поговорим об отмене визита президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Германию на встречу Рамштайн и участие главы Главного управления разведки Кирилла Буданова в боях в Волчанске.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

  • Буданов участвовал в операции по увольнению Волчанского агрегатного завода. Он был с разведчиками на ключевом этапе операции — заявили в ГУР;
  • "Хочу жить" получил уже в общей сложности более 40 000 обращений россиян со сдачей в плен;
  • Байден и Блинкен отменили визит в Германию на "Рамштайн" из-за мощного урагана "Мильтон";
  • Заседание в формате "Рамштайн", которое должно было быть 12 октября, отложили. Новую дату определяют, — Радио Свобода;
  • Трамп в случае победы будет действовать немедленно по отношению к Украине, не дожидаясь инаугурации, — Орбан;
  • Вступление Украины в НАТО может спровоцировать Третью Мировую войну, - Сийярто;
  • Турция отстаивает возвращение территорий Украины, включая Крым, советник Эрдогана.

Гости сегодняшнего эфира:

  • член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко;
  • член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;
  • политолог Игорь Рейтерович;
  • народный депутат Украины от "Слуги народа" Олег Дунда;
  • Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Ранее мы писали, что командир подразделения "Стугна" в составе спецподразделения ГУР с позывным "Линукс" рассказал интересные подробности об операции в Волчанске. Он сообщил, что на ней лично присутствовал Буданов.

Заседание в формате "Рамштайн", которое должно было быть 12 октября, отложили, новую дату определят позже. Причиной стал ураган "Милтон" в США.

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18:28 Кабмин запретил бронировать работников критических предприятий — до какой даты

18:27 Отключение света завтра — В Укрэнерго обратились к потребителям

18:16 В Украине вынесен один из первых приговоров за поджог военных авто

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:08 Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

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08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

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