Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 9 октября, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим важные и актуальные вопросы. В частности, поговорим об отмене визита президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Германию на встречу Рамштайн и участие главы Главного управления разведки Кирилла Буданова в боях в Волчанске.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

Буданов участвовал в операции по увольнению Волчанского агрегатного завода. Он был с разведчиками на ключевом этапе операции — заявили в ГУР;

"Хочу жить" получил уже в общей сложности более 40 000 обращений россиян со сдачей в плен;

Байден и Блинкен отменили визит в Германию на "Рамштайн" из-за мощного урагана "Мильтон";

Заседание в формате "Рамштайн", которое должно было быть 12 октября, отложили. Новую дату определяют, — Радио Свобода;

Трамп в случае победы будет действовать немедленно по отношению к Украине, не дожидаясь инаугурации, — Орбан;

Вступление Украины в НАТО может спровоцировать Третью Мировую войну, - Сийярто;

Турция отстаивает возвращение территорий Украины, включая Крым, советник Эрдогана.

Гости сегодняшнего эфира:

член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко;

член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;

политолог Игорь Рейтерович;

народный депутат Украины от "Слуги народа" Олег Дунда;

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Ранее мы писали, что командир подразделения "Стугна" в составе спецподразделения ГУР с позывным "Линукс" рассказал интересные подробности об операции в Волчанске. Он сообщил, что на ней лично присутствовал Буданов.

Заседание в формате "Рамштайн", которое должно было быть 12 октября, отложили, новую дату определят позже. Причиной стал ураган "Милтон" в США.