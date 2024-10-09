Буданов у Вовчанську та візит Зеленського до Хорватії — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 9 жовтня, в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо важливі та актуальні питання. Зокрема поговоримо про скасування візиту президента Сполучених Штатів Джо Байдена до Німеччини на зустріч Рамштайн та участь очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова у боях у Вовчанську.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

Буданов брав участь в операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу. Він був із розвідниками на ключовому етапі операції — заявили в ГУР;

"Хочу жить" отримав вже загалом понад 40 000 звернень росіян із здачею в полон;

Байден і Блінкен скасували візит до Німеччини на "Рамштайн" через потужний ураган "Мільтон";

Засідання у форматі "Рамштайн", яке мало бути 12 жовтня, відклали. Нову дату наразі визначають, — Радіо Свобода;

Трамп у разі перемоги діятиме негайно щодо України, не чекаючи інавгурації, — Орбан;

Вступ України до НАТО може спровокувати Третю Світову війну, — Сійярто;

Туреччина відстоює повернення територій України, включаючи Крим, — радник Ердогана.

Гості сьогоднішнього ефіру:

член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко;

член комітету з організації держвлади та самоврядування, член українськоі делегації в ПАРЄ Лариса Білозір;

політолог Ігор Рейтерович;

народний депутат України від "Слуги народу" Олег Дунда;

російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

Раніше ми писали, що командир підрозділу "Стугна" у складі спецпідрозділу ГУР з позивним "Лінукс" розповів цікаві подробиці про операцію у Вовчанську. Він повідомив, що на ній був особисто присутній Буданов.

Засідання у форматі "Рамштайн", яке мало бути 12 жовтня, відклали, нову дату визначать пізніше. Причиною став ураган "Мілтон" у США.