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Буданов у Вовчанську та візит Зеленського до Хорватії — ефір Вечір.LIVE

Буданов у Вовчанську та візит Зеленського до Хорватії — ефір Вечір.LIVE

09 жовтня 2024 р. 17:50

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17:50 Буданов у Вовчанську та візит Зеленського до Хорватії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Заборона мобілізації до 25 років та повернення українців додому — ефір День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявив, що Європа закупила в Росії енергоресурсів на 700 млрд доларів

Text

12:17 Нардеп назвав причини, через які військові йдуть у СЗЧ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

Text

08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

Text

08:00 Війська КНДР загрожують Україні та дозвіл на удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2024
Text

23:10 Нардеп пояснила, чи вистачить податків для покриття військових витрат у 2023-2024 роках

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Сьогодні, 9 жовтня, в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо важливі та актуальні питання. Зокрема поговоримо про скасування візиту президента Сполучених Штатів Джо Байдена до Німеччини на зустріч Рамштайн та участь очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова у боях у Вовчанську.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

  • Буданов брав участь в операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу. Він був із розвідниками на ключовому етапі операції — заявили в ГУР;
  • "Хочу жить" отримав вже загалом понад 40 000 звернень росіян із здачею в полон;
  • Байден і Блінкен скасували візит до Німеччини на "Рамштайн" через потужний ураган "Мільтон";
  • Засідання у форматі "Рамштайн", яке мало бути 12 жовтня, відклали. Нову дату наразі визначають, — Радіо Свобода;
  • Трамп у разі перемоги діятиме негайно щодо України, не чекаючи інавгурації, — Орбан;
  • Вступ України до НАТО може спровокувати Третю Світову війну, — Сійярто;
  • Туреччина відстоює повернення територій України, включаючи Крим, — радник Ердогана.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко;
  • член комітету з організації держвлади та самоврядування, член українськоі делегації в ПАРЄ Лариса Білозір;
  • політолог Ігор Рейтерович;
  • народний депутат України від "Слуги народу" Олег Дунда;
  • російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

Раніше ми писали, що командир підрозділу "Стугна" у складі спецпідрозділу ГУР з позивним "Лінукс" розповів цікаві подробиці про операцію у Вовчанську. Він повідомив, що на ній був особисто присутній Буданов.

Засідання у форматі "Рамштайн", яке мало бути 12 жовтня, відклали, нову дату визначать пізніше. Причиною став ураган "Мілтон" у США.

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00:30 Як шукають тих, хто не оновив дані до 16 липня — коментар ТЦК

00:12 Взимку Україна буде зі світлом, але є головна умова — в Міненерго заявили яка

00:07 Повітряна тривога на Київщині та в низці інших регіонів — яка небезпека

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23:55 На Закарпатті судили чоловіка за допомогу ухилянтам — чому його не покарали

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23:50 У закладі Одеси вмикають пісні російського гурту, який підтримав війну

23:31 В Укрпошті відповіли, скільки повісток вже передали в доставку

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08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

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22:08 Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на виплати пенсій