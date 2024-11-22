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Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

22 ноября 2024 г. 17:50

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17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

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16:39 Адвокат объяснил, кто з уклонистов может вернуть права водителя

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13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

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13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

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12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

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10:37Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

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08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
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23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

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20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

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19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

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17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто з уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
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23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

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20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

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19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем объяснения главы Главного управления разведки Кирилла Буданова о том, чем россияне ударили по Днепру.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

В процессе обсуждения будут подняты следующие темы:

  • Россия угрожает ударами по ВР и Львову;
  • Украина получит 4,8 млрд долл. от Всемирного банка — Шмыгаль;
  • правительство предлагает увеличить до 15 млн грн выплаты семьям погибших гражданских, которые защищали Украины;
  • детенизация экономики Украины в этом году принесла бюджету дополнительные 1,67 млрд долл.;
  • завтра польские фермеры планируют начать забастовку перед ЧП "Медика - Шегини";

Гости сегодняшнего эфира:

  • член Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, "Слуга Народа" Галина Янченко;
  • заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;
  • военный аналитик Евгений Дикий;
  • военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп.

Напомним, спикер ЕС Питер Стано заявил, что использование РФ межконтинентальной ракеты для атаки по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля. Это свидетельствует о том, что Путин не намерен вести переговоры о мире.

Ранее мы писали о том, что российские захватчики могут нанести ракетный удар по Верховной Раде Украины. Глава Кремля может максимально повысить ставки в войне против Украины.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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