Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем объяснения главы Главного управления разведки Кирилла Буданова о том, чем россияне ударили по Днепру.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

В процессе обсуждения будут подняты следующие темы:

Россия угрожает ударами по ВР и Львову;

Украина получит 4,8 млрд долл. от Всемирного банка — Шмыгаль;

правительство предлагает увеличить до 15 млн грн выплаты семьям погибших гражданских, которые защищали Украины;

детенизация экономики Украины в этом году принесла бюджету дополнительные 1,67 млрд долл.;

завтра польские фермеры планируют начать забастовку перед ЧП "Медика - Шегини";

Гости сегодняшнего эфира:

член Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, "Слуга Народа" Галина Янченко;

заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;

военный аналитик Евгений Дикий;

военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп.

Напомним, спикер ЕС Питер Стано заявил, что использование РФ межконтинентальной ракеты для атаки по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля. Это свидетельствует о том, что Путин не намерен вести переговоры о мире.

Ранее мы писали о том, что российские захватчики могут нанести ракетный удар по Верховной Раде Украины. Глава Кремля может максимально повысить ставки в войне против Украины.