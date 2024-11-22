Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, проаналізуємо пояснення очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова про те, чим росіяни вдарили по Дніпру.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

В процесі обговорення будуть підняті наступні теми:

Росія погрожує ударами по ВР і Львову;

Україна отримає 4,8 млрд дол від Світового банку — Шмигаль;

уряд пропонує збільшити до 15 млн грн виплати для родин загиблих цивільних, які захищали України;

детінізація економіки України цього року принесла бюджету додаткові 1,67 млрд дол;

завтра польські фермери планують почати страйк перед ПП "Медика — Шегині;

Гості сьогоднішнього ефіру:

член Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, "Слуга Народу" Галина Янченко;

заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;

військовий аналітик Євген Дикий;

військовий оглядач (Ізраїль) Давид Шарп.

Нагадаємо, речник ЄС Пітер Стано заявив, що використання РФ міжконтинентальної ракети для атаки по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля. Це свідчить про те, що Путін не має наміру вести переговори про мир.

Раніше ми писали про те, що російські загарбники можуть завдати ракетного удару по Верховній Раді України. Очільник Кремля може максимально підвищити ставки у війні проти України.