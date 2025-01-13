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Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

13 января 2025 г. 13:00

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13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

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13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

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13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

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13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

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08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
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20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

11 января 2025
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Соединенные Штаты Америки настаивают на снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Новоизбранный президент США Дональд Трамп будет призывать украинского лидера Владимира Зеленского принять такое решение.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
  • руководитель центра экономических и социальных исследований Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;
  • политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;
  • глава Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук Алексей Кошель.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Трамп будет призывать Зеленского мобилизовать 18-летних парней;
  • мобилизация полностью провалена, — военный с позывным "Прокурор";
  • Украина предлагала свою помощь Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа, но Фицо напыщенно отказался, — Зеленский;
  • Украина поможет США тушить пожары в Калифорнии. 150 украинских спасателей отправятся туда, — Зеленский;
  • Трамп и его команда. Кто станет ключевыми фигурами в администрации нового президента США.

Напомним, в Лос-Анджелесе в результате лесных пожаров было уничтожено свыше 15 тысяч гектаров территории, включая более 1 000 зданий.

Также издание CNN писало, что еще более 150 тысяч жителей получили приказ об эвакуации.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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