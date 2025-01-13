Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Соединенные Штаты Америки настаивают на снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Новоизбранный президент США Дональд Трамп будет призывать украинского лидера Владимира Зеленского принять такое решение.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;

руководитель центра экономических и социальных исследований Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;

кандидат политических наук Алексей Якубин;

политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;

политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;

глава Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук Алексей Кошель.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Трамп будет призывать Зеленского мобилизовать 18-летних парней;

мобилизация полностью провалена, — военный с позывным "Прокурор";

Украина предлагала свою помощь Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа, но Фицо напыщенно отказался, — Зеленский;

Украина поможет США тушить пожары в Калифорнии. 150 украинских спасателей отправятся туда, — Зеленский;

Трамп и его команда. Кто станет ключевыми фигурами в администрации нового президента США.

Напомним, в Лос-Анджелесе в результате лесных пожаров было уничтожено свыше 15 тысяч гектаров территории, включая более 1 000 зданий.

Также издание CNN писало, что еще более 150 тысяч жителей получили приказ об эвакуации.