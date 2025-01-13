Британія закликає ввести миротворців в Україну — ефір День.LIVE

Сполучені Штати Америки наполягають на зниженні мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Новообраний президент США Дональд Трамп закликатиме українського лідера Володимира Зеленського ухвалити таке рішення.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
- керівник центру економічних і соціальних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло;
- кандидат політичних наук Олексій Якубін;
- політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний;
- політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;
- голова Комітету виборців України, доктор історичних наук Олексій Кошель.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Трамп закликатиме Зеленського мобілізувати 18-річних хлопців;
- мобілізація повністю провалена, — військовий із позивним "Прокурор";
- Україна пропонувала свою допомогу Словаччині на час адаптації до відсутності транзиту газу, але Фіцо пихато відмовився, — Зеленський;
- Україна допоможе США гасити пожежі в Каліфорнії. 150 українських рятувальників вирушать туди, — Зеленський;
- Трамп і його команда. Хто стане ключовими фігурами в адміністрації нового президента США.
Нагадаємо, у Лос-Анджелесі внаслідок лісових пожеж було знищено понад 15 тисяч гектарів території, включно з понад 1 000 будівель.
Також видання CNN писало, що ще понад 150 тисяч мешканців отримали наказ про евакуацію.