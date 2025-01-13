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Британія закликає ввести миротворців в Україну — ефір День.LIVE

Британія закликає ввести миротворців в Україну — ефір День.LIVE

13 січня 2025 р. 13:00

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13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

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08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

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00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Сполучені Штати Америки наполягають на зниженні мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Новообраний президент США Дональд Трамп закликатиме українського лідера Володимира Зеленського ухвалити таке рішення.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
  • керівник центру економічних і соціальних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло; 
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний;
  • політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;
  • голова Комітету виборців України, доктор історичних наук Олексій Кошель.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Трамп закликатиме Зеленського мобілізувати 18-річних хлопців;
  • мобілізація повністю провалена, — військовий із позивним "Прокурор";
  • Україна пропонувала свою допомогу Словаччині на час адаптації до відсутності транзиту газу, але Фіцо пихато відмовився, — Зеленський;
  • Україна допоможе США гасити пожежі в Каліфорнії. 150 українських рятувальників вирушать туди, — Зеленський;
  • Трамп і його команда. Хто стане ключовими фігурами в адміністрації нового президента США.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі внаслідок лісових пожеж було знищено понад 15 тисяч гектарів території, включно з понад 1 000 будівель. 

Також видання CNN писало, що ще понад 150 тисяч мешканців отримали наказ про евакуацію.

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00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

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