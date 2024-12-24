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Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

24 декабря 2024 г. 13:00

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13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

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12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

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10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

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09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

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08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

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01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

23 декабря 2024
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23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

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20:23 Токар назвал наиболее уязвимые к взлому реестры в Украине

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19:56 За решетку за обнаженное фото — Железняк раскритиковал закон

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17:50 Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

Text

10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

Text

09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

Text

08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

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Text

01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

23 декабря 2024
Text

23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

Text

20:23 Токар назвал наиболее уязвимые к взлому реестры в Украине

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19:56 За решетку за обнаженное фото — Железняк раскритиковал закон

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17:50 Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что война в Украине завершится в 2025 году. В то же время в США заявили, что возвращение оккупированных территорий под контроль Украины не в их интересах.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политолог, общественный деятель Олесь Доний;
  • спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко;
  • народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак;
  • гид Елена Безрук;
  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;
  • народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Козырь.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:

  • как только Республиканцы придут к власти, они привлекут Украину к ответственности за помощь от США;
  • советник Трампа по нацбезопасности заявил, что освобождение всей территории Украины "не в интересах США";
  • почти половина украинцев готовы поддержать вступление Украины в НАТО без ВТО;
  • вооруженный конфликт в Украине завершится в 2025 году, — Орбан;
  • Украина разрабатывает новую ракету "Трембита", которая долетит до Москвы.

Напомним, Орбан назвал два возможных сценария развития событий в Украине и когда завершится война.

Ранее советник по вопросам коммуникаций Президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что Россия использовала заявление Орбана о "рождественском перемирии" для атаки по энергетике.

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13:23 Центр Одессы остался без воды в Сочельник — адреса бюветов

13:20 Уничтожение оккупантов — Сырский опубликовал эффектное видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

13:11 Снижение мобилизационного возраста до 18 лет, — реакция ВР

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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