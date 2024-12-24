Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что война в Украине завершится в 2025 году. В то же время в США заявили, что возвращение оккупированных территорий под контроль Украины не в их интересах.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

политолог, общественный деятель Олесь Доний;

спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко;

народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак;

гид Елена Безрук;

руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;

народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Козырь.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:

как только Республиканцы придут к власти, они привлекут Украину к ответственности за помощь от США;

советник Трампа по нацбезопасности заявил, что освобождение всей территории Украины "не в интересах США";

почти половина украинцев готовы поддержать вступление Украины в НАТО без ВТО;

вооруженный конфликт в Украине завершится в 2025 году, — Орбан;

Украина разрабатывает новую ракету "Трембита", которая долетит до Москвы.

Напомним, Орбан назвал два возможных сценария развития событий в Украине и когда завершится война.

Ранее советник по вопросам коммуникаций Президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что Россия использовала заявление Орбана о "рождественском перемирии" для атаки по энергетике.