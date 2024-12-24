Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припустив, що війна в Україні завершиться у 2025 році. Водночас в США заявили, що повернення окупованих територій під контроль України не в їхніх інтересах.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

політолог, громадський діяч Олесь Доній;

речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко;

народна депутатка ("Європейська Солідарність"), член Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак;

гідеса Олена Безрук;

керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;

народний депутат ("Слуга Народу"), член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Козир.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

щойно республіканці прийдуть до влади, вони притягнуть Україну до відповідальності за допомогу від США;

радник Трампа з нацбезпеки заявив, що звільнення всієї території України "не в інтересах США";

майже половина українців готові підтримати вступ України до НАТО без ТОТ;

збройний конфлікт в Україні завершиться у 2025 році, — Орбан;

Україна розробляє нову ракету "Трембіта", яка долетить до Москви.

Нагадаємо, Орбан назвав два можливі сценарії розвитку подій в Україні та коли завершиться війна.

Раніше радник із питань комунікацій Президента України Дмитро Литвин заявив, що Росія використала заяву Орбана про "різдвяне перемир'я" для атаки по енергетиці.