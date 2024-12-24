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Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

24 грудня 2024 р. 13:00

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20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

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13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
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23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

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20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припустив, що війна в Україні завершиться у 2025 році. Водночас в США заявили, що повернення окупованих територій під контроль України не в їхніх інтересах.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • політолог, громадський діяч Олесь Доній;
  • речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко; 
  • народна депутатка  ("Європейська Солідарність"), член Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак;
  • гідеса Олена Безрук;  
  • керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;
  • народний депутат ("Слуга Народу"), член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Козир.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

  • щойно республіканці прийдуть до влади, вони притягнуть Україну до відповідальності за допомогу від США; 
  • радник Трампа з нацбезпеки заявив, що звільнення всієї території України "не в інтересах США";
  • майже половина українців готові підтримати вступ України до НАТО без ТОТ;
  • збройний конфлікт в Україні завершиться у 2025  році, — Орбан;
  • Україна розробляє нову ракету "Трембіта", яка долетить до Москви.

Нагадаємо, Орбан назвав два можливі сценарії розвитку подій в Україні та коли завершиться війна.

Раніше радник із питань комунікацій Президента України Дмитро Литвин заявив, що Росія використала заяву Орбана про "різдвяне перемир'я" для атаки по енергетиці.

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14:17 Ресторани заробили мільярди — які заклади лідирують за доходом

13:57 Репутація і борги — які дії колекторів можуть порушити закон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:52 Копи та рятувальники повинні знати англійську — постанова Кабміну

13:51 Працювала на Лохматого — у Миколаєві судили шпигунку РФ

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