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Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

27 ноября 2024 г. 8:00

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08:00 Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

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23:52 В Киеве мосты работают на границе - Задерейко раскрыл детали

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18:19 Обстрел Сум — Бицак назвал оружие, которое мог использовать враг

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17:50 Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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17:13 Пендзин сравнил доступность кредитов в Украине и США

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16:57 Романов сообщил, как оккупанты действуют под Харьковом

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13:59 Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

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13:38 В ВСУ сказали, как россияне преобладают в живой силе на Курщине

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08:00 Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

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00:45 Почему в Киеве не хватает водителей общественного транспорта

26 ноября 2024
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23:52 В Киеве мосты работают на границе - Задерейко раскрыл детали

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22:03 Ауслендер объяснил цель российского удара новой ракетой по Днепру

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18:19 Обстрел Сум — Бицак назвал оружие, которое мог использовать враг

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17:50 Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин сравнил доступность кредитов в Украине и США

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16:57 Романов сообщил, как оккупанты действуют под Харьковом

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13:59 Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

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13:38 В ВСУ сказали, как россияне преобладают в живой силе на Курщине

Сегодня, 27 ноября, в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, анонс Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским нового контрнаступления, а также последствия рекордной атаки дронов на наше государство.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

  • Сырский анонсировал новое контрнаступление, ситуация в районе Купянска;
  • рекордная атака дронов на Украину;
  • результаты заседания Совета Украина-НАТО.

Гости эфира:

  • военный аналитик Денис Попович;
  • нардеп от фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко;
  • политолог Андрей Миселюк;
  • президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах;
  • глава правления Сети защиты национальных интересов "АНТС" Анна Гопко;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко;
  • председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Богдан Кицак.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Главнокомандующим Вооруженными силами Александром Сырским. Они обсудили ситуацию на ключевых направлениях фронта.

Напомним, что НАТО призвало предоставить Украине ракеты средней дальности от 1000 до 5500 км. Для этого Альянс принял соответствующую резолюцию, предусматривающую возможность передачи оружия Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:30 Обновление в Армия+ — военным упростили процесс перевода

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22:03 Ауслендер объяснил цель российского удара новой ракетой по Днепру

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17:50 Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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