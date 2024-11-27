Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 27 ноября, в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, анонс Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским нового контрнаступления, а также последствия рекордной атаки дронов на наше государство.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

Сырский анонсировал новое контрнаступление, ситуация в районе Купянска;

рекордная атака дронов на Украину;

результаты заседания Совета Украина-НАТО.

Гости эфира:

военный аналитик Денис Попович;

нардеп от фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко;

политолог Андрей Миселюк;

президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах;

глава правления Сети защиты национальных интересов "АНТС" Анна Гопко;

нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко;

председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;

нардеп от фракции "Слуга народа" Богдан Кицак.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Главнокомандующим Вооруженными силами Александром Сырским. Они обсудили ситуацию на ключевых направлениях фронта.

Напомним, что НАТО призвало предоставить Украине ракеты средней дальности от 1000 до 5500 км. Для этого Альянс принял соответствующую резолюцию, предусматривающую возможность передачи оружия Украине.