Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 27 листопада, в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрем, анонс Головнокомандувачем Збройними силами України Олександром Сирським нового контрнаступу, а також наслідки рекордної атаки дронів на нашу державу.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:

Сирський анонсував новий контрнаступ, ситуація в районі Куп'янська;

Рекордна атака дронів на Україну;

Результати засіданні Ради Україна-НАТО.

Гості ефіру:

військовий аналітик Денис Попович;

нардеп від фракції "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко;

політолог Андрій Миселюк;

президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах;

голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ганна Гопко;

нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко;

голова Комітету економістів України Андрій Новак;

нардеп від фракції "Слуга народу" Богдан Кицак.

Раныше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським. Вони обговорили ситуацію на ключових напрямках фронту.

Нагадаємо, що НАТО закликало надати Україні ракети середньої дальності від 1000 до 5500 км. Для цього Альянс ухвалив відповідну резолюцію, яка передбачає можливість передачі зброї Україні.