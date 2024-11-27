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Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

27 листопада 2024 р. 08:00

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08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

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13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

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08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

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13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

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Сьогодні, 27 листопада, в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрем, анонс Головнокомандувачем Збройними силами України Олександром Сирським нового контрнаступу, а також наслідки рекордної атаки дронів на нашу державу.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:

  • Сирський анонсував новий контрнаступ, ситуація в районі Куп'янська;
  • Рекордна атака дронів на Україну;
  • Результати засіданні Ради Україна-НАТО.

Гості ефіру: 

 

  • військовий аналітик Денис Попович;
  • нардеп від фракції "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко;
  • політолог Андрій Миселюк;
  • президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах;
  • голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ганна Гопко;
  • нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко;
  • голова Комітету економістів України Андрій Новак;
  • нардеп від фракції "Слуга народу" Богдан Кицак.

Раныше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським. Вони обговорили ситуацію на ключових напрямках фронту.

Нагадаємо, що НАТО закликало надати Україні ракети середньої дальності від 1000 до 5500 км. Для цього Альянс ухвалив відповідну резолюцію, яка передбачає можливість передачі зброї Україні. 

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07:46 Дружина Луніна опублікувала перші фото після хвороби

07:30 У ВР пояснили, чи матимуть дрібні фермери право на бронювання

07:21 Сержант у туалеті застрелив солдата — як його покарав суд

07:01 Кредитний ліміт у ПриватБанку — що може піти не так з відсотками

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:55 Хто може засвідчити заповіт військового без нотаріуса

06:51 Невідомі дрони помітили над базами США у Британії — що вишукували

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