Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Польские фермеры планируют провести акции протеста на одном из контрольно-пропускных пунктов у границы. С 8 октября по 31 декабря 2024 они хотят блокировать движение грузовиков перед КПП "Медика".

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостями эфира Новини.LIVE стали:

член Комитета Верховной Рады Украины по финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;

член Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, Слуга Народа Галина Янченко;

журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;

заместитель главного редактора "РБК-Украина" Милан Лелич.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

стоимость картофеля за год выросла на 200%, цена за морковь выросла в 128%, а свеклы — в 103%;

польские фермеры готовятся сегодня блокировать границу Украины;

в Украине планируют платить пенсии через платежную систему "Новой почты" — законопроект;

Израиль до сих пор взвешивает свой ответ на ракетную атаку Ирана — CNN;

Иран отменил все рейсы из аэропортов, потому что боится терактов из Израиля;

КНДР, вероятно, может ввести войска в Украину для поддержки России — Минобороны Южной Кореи;

СБУ задержала одного из кремлевских идеологов "СВО" против Украины;

Пенсии ветеранов возвращаются с войны.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Израилю следует дать мощный ответ Ирану после массированной ракетной атаки. Он предлагает ударить по иранским ядерным объектам.

Мы писали, что Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал международное сообщество избегать "двойных стандартов" при оценке войн. Речь идет о полномасштабном вторжении России в Украину и войне на Ближнем Востоке.