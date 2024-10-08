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Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

8 октября 2024 г. 17:50

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17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

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17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

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17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

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15:58Возле метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения — починят ли и когда

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13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

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13:06 Нардеп пожаловалась на мизерные пенсии ветеранов, которые возвращаются с войны

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13:00 Ракетный удар по Харькову и План победы Украины - эфир День.

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10:25 Военный психолог отреагировал на призывы отправить Умерова в отставку

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08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

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06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

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17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

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17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

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17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

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15:58 Возле метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения — починят ли и когда

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

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13:06 Нардеп пожаловалась на мизерные пенсии ветеранов, которые возвращаются с войны

Text

13:00 Ракетный удар по Харькову и План победы Украины - эфир День.

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10:25 Военный психолог отреагировал на призывы отправить Умерова в отставку

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08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

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06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

Польские фермеры планируют провести акции протеста на одном из контрольно-пропускных пунктов у границы. С 8 октября по 31 декабря 2024 они хотят блокировать движение грузовиков перед КПП "Медика".

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостями эфира Новини.LIVE стали:

  • член Комитета Верховной Рады Украины по финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
  • член Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, Слуга Народа Галина Янченко;
  • журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;
  • заместитель главного редактора "РБК-Украина" Милан Лелич.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • стоимость картофеля за год выросла на 200%, цена за морковь выросла в 128%, а свеклы — в 103%;
  • польские фермеры готовятся сегодня блокировать границу Украины;
  • в Украине планируют платить пенсии через платежную систему "Новой почты" — законопроект;
  • Израиль до сих пор взвешивает свой ответ на ракетную атаку Ирана — CNN;
  • Иран отменил все рейсы из аэропортов, потому что боится терактов из Израиля;
  • КНДР, вероятно, может ввести войска в Украину для поддержки России — Минобороны Южной Кореи;
  • СБУ задержала одного из кремлевских идеологов "СВО" против Украины;
  • Пенсии ветеранов возвращаются с войны.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Израилю следует дать мощный ответ Ирану после массированной ракетной атаки. Он предлагает ударить по иранским ядерным объектам.

Мы писали, что Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал международное сообщество избегать "двойных стандартов" при оценке войн. Речь идет о полномасштабном вторжении России в Украину и войне на Ближнем Востоке.

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