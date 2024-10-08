Блокада кордону та затримання ідеолога війни проти України — ефір Вечір.LIVE

Польські фермери планують провести акції протесту на одному з контрольно-пропускних пунктів біля кордону. З 8 жовтня по 31 грудня 2024 року вони хочуть блокувати рух вантажівок перед КПП "Медика".

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостями ефіру Новини.LIVE стали:

член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

член Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, Слуга Народу Галина Янченко;

журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер;

заступник головного редактора "РБК-Україна" Мілан Лєліч.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

вартість картоплі за рік зросла на 200%, ціна за моркву виросла у 128%, а буряка у 103%;

польські фермери готуються сьогодні блокувати кордон України;

в Україні планують сплачувати пенсії через платіжну систему "Нової пошти" — законопроєкт;

Ізраїль досі зважує свою відповідь на ракетну атаку Ірану - CNN;

Іран скасував усі рейси з аеропортів, бо боїться терактів від Ізраїлю;

КНДР, імовірно, може ввести війська в Україну для підтримки Росії — Міноборони Південної Кореї;

СБУ затримала одного із кремлівських ідеологів "СВО" проти України;

Пенсії ветеранів, які повертаються з війни.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїлю потрібно дати потужну відповідь Ірану після масованої ракетної атаки. Він пропонує вдарити по іранських ядерних об'єктах.

Ми писали, що Президент Франції Емманюель Макрон закликав міжнародну спільноту уникати "подвійних стандартів" під час оцінки війн. Йдеться про повномасштабне вторгнення Росії в Україну та війну на Близькому Сході.