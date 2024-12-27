Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE arrow
Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

27 декабря 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2024
Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2024
Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный Кирилл Сазонов, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, военный психолог Андрей Козинчук, кандидат экономических наук Иван Ус, политтехнолог Тарас Загородний, начальник десантно-штурмовых войск Иван Якубец, депутат Киевского городского совета Тарас Козак и авиаэксперт Валерий Романенко. В частности, они обсудят, что украинские беженцы в Европе больше не хотят работать за низкую зарплату.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что Apple удалила VPN-сервисы для россиян.

Кроме того, они обсудят, почему чешские предприниматели отказываются инвестировать в Украину.

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в МИД сообщили, что Украина не призывала страны ЕС прекращать поддержку беженцев. Для мужчин призывного возраста сохранен доступ к консульским услугам.

Также в 2025 году в Украине вступят в силу обновленные правила индексации заработных плат. Рекомендации по актуализации выплат получили все предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности, включая ФЛП.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:02 Электронный военный билет без QR-кода не действует — решение суда

08:01 Путин, Алиев и Токаев договорятся об авиакатастрофе, — эксперт

Text

08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

08:00 "Зимова єПідтримка" — украинцам задерживают выплату 1 тыс. грн

07:58 Жорин заявил, что ситуация на Покровском направлении критическая

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:52 Оккупанты приблизились к Курахово — в ISW оценили ситуацию

07:43 Какие документы помогут предприятиям избежать штрафов от ТЦК

07:30 Юрист объяснил, когда штраф от ТЦК может стать уголовным делом

07:01 Атака на реестры — клиенты ПриватБанка остались без денег

06:51 В России ввели план "Ковер" в ряде аэропортов страны

08:02 Электронный военный билет без QR-кода не действует — решение суда

08:01 Путин, Алиев и Токаев договорятся об авиакатастрофе, — эксперт

08:00 "Зимова єПідтримка" — украинцам задерживают выплату 1 тыс. грн

07:58 Жорин заявил, что ситуация на Покровском направлении критическая

07:52 Оккупанты приблизились к Курахово — в ISW оценили ситуацию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:43 Какие документы помогут предприятиям избежать штрафов от ТЦК

07:30 Юрист объяснил, когда штраф от ТЦК может стать уголовным делом

07:01 Атака на реестры — клиенты ПриватБанка остались без денег

06:51 В России ввели план "Ковер" в ряде аэропортов страны

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

Text

08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2024
Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде