Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный Кирилл Сазонов, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, военный психолог Андрей Козинчук, кандидат экономических наук Иван Ус, политтехнолог Тарас Загородний, начальник десантно-штурмовых войск Иван Якубец, депутат Киевского городского совета Тарас Козак и авиаэксперт Валерий Романенко. В частности, они обсудят, что украинские беженцы в Европе больше не хотят работать за низкую зарплату.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что Apple удалила VPN-сервисы для россиян.

Кроме того, они обсудят, почему чешские предприниматели отказываются инвестировать в Украину.

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в МИД сообщили, что Украина не призывала страны ЕС прекращать поддержку беженцев. Для мужчин призывного возраста сохранен доступ к консульским услугам.

Также в 2025 году в Украине вступят в силу обновленные правила индексации заработных плат. Рекомендации по актуализации выплат получили все предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности, включая ФЛП.