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Біженці в Європі та безмежна корупція — ефір Ранок.LIVE

Біженці в Європі та безмежна корупція — ефір Ранок.LIVE

27 грудня 2024 р. 08:00

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18:03 Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

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12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

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12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

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11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

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10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий Кирило Сазонов, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, військовий психолог Андрій Козінчук, кандидат економічних наук Іван Ус, політтехнолог Тарас Загородній, начальник десантно-штурмових військ Іван Якубець, депутат Київської міської ради Тарас Козак та авіаексперт Валерій Романенко. Зокрема, вони обговорять, що українські біженці в Європі більше не хочуть працювати за низьку зарплату.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру прокоментують, що Apple видалила VPN-сервіси для росіян. 

Крім того, вони обговорять, чому чеські підприємці відмовляються інвестувати в Україну.

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, у МЗС повідомили, що Україна не закликала країни ЄС припиняти підтримку біженців. Для чоловіків призовного віку збережено доступ до консульських послуг.

Також у 2025 році в Україні набудуть чинності оновлені правила індексації заробітних плат. Рекомендації щодо актуалізації виплат отримали всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, включно з ФОП.

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08:43 Як Харлан відсвяткувала Різдво зі своїм коханим — фото

08:39 Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться чекати

08:26 РФ не шкодує піхоти — у ЗСУ розповіли про ситуацію на Курщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:23 Авіакатастрофа в Актау — аналітики ISW проаналізували версії

08:22 Ізраїль атакував у Ємені стратегічні об’єкти

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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