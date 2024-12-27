Біженці в Європі та безмежна корупція — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий Кирило Сазонов, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, військовий психолог Андрій Козінчук, кандидат економічних наук Іван Ус, політтехнолог Тарас Загородній, начальник десантно-штурмових військ Іван Якубець, депутат Київської міської ради Тарас Козак та авіаексперт Валерій Романенко. Зокрема, вони обговорять, що українські біженці в Європі більше не хочуть працювати за низьку зарплату.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру прокоментують, що Apple видалила VPN-сервіси для росіян.

Крім того, вони обговорять, чому чеські підприємці відмовляються інвестувати в Україну.

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, у МЗС повідомили, що Україна не закликала країни ЄС припиняти підтримку біженців. Для чоловіків призовного віку збережено доступ до консульських послуг.

Також у 2025 році в Україні набудуть чинності оновлені правила індексації заробітних плат. Рекомендації щодо актуалізації виплат отримали всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, включно з ФОП.