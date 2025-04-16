Белый дом продолжает оправдывать Путина — эфир Ранок.LIVE

Генсек НАТО Марк Рютте продолжает поддерживать Украину относительно ее членства в НАТО. Между тем президент США Дональд Трамп отказался ехать в Украину, а в Белом доме делают неоднозначные заявления относительно российской агрессии.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 16 апреля
Гости сегодняшнего эфира:
- Денис Ярославский, командир подразделения разведки ВСУ;
- Оксана Савчук, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры;
- Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека
- Руслан Горбенко, народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Денис Попович, военный аналитик;
- Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
- Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
- Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России.
Напомним, экс-президент США Джо Байден высказался о политике Дональда Трампа и дал оценку его политическим решениям.
Между тем в США приняли решение снять санкции с медиамагната Антала Рогана, которого обвиняли в коррупционных скандалах и тесных связях с венгерским премьером Виктором Орбаном.