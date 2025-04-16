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Белый дом продолжает оправдывать Путина — эфир Ранок.LIVE

Белый дом продолжает оправдывать Путина — эфир Ранок.LIVE

16 апреля 2025 г. 8:09

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Генсек НАТО Марк Рютте продолжает поддерживать Украину относительно ее членства в НАТО. Между тем президент США Дональд Трамп отказался ехать в Украину, а в Белом доме делают неоднозначные заявления относительно российской агрессии.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 16 апреля

Гости сегодняшнего эфира:

  • Денис Ярославский, командир подразделения разведки ВСУ;
  • Оксана Савчук, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека
  • Руслан Горбенко, народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Денис Попович, военный аналитик;
  • Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России.

Напомним, экс-президент США Джо Байден высказался о политике Дональда Трампа и дал оценку его политическим решениям.

Между тем в США приняли решение снять санкции с медиамагната Антала Рогана, которого обвиняли в коррупционных скандалах и тесных связях с венгерским премьером Виктором Орбаном.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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