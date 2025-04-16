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Білий дім продовжує виправдовувати Путіна — ефір Ранок.LIVE

Білий дім продовжує виправдовувати Путіна — ефір Ранок.LIVE

16 квітня 2025 р. 08:09

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Генсек НАТО Марк Рютте продовжує підтримувати Україну щодо її членства в НАТО. Тим часом президент США Дональд Трамп відмовився їхати до України, а в Білому домі роблять неоднозначні заяви щодо російської агресії.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 16 квітня

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки ЗСУ;
  • Оксана Савчук, народна депутатка України, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури;
  • Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини
  • Руслан Горбенко, народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет  з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Денис Попович, військовий аналітик;
  • В'ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Марія Гелетій, кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин;
  • Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії.

Нагадаємо, експрезидент США Джо Байден висловився щодо політики Дональда Трампа та дав оцінку його політичним рішенням.

Тим часом в США прийняли рішення зняти санкції з медіамагната Антала Рогана, якого звинувачували в корупційних скандалах і тісних зв'язках із угорським прем'єром Віктором Орбаном.

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08:29 Супровід особи з інвалідністю за кордон — що потрібно знати

08:25 Нова мінімалка в Польщі — скільки отримують працівники у 2025

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:22 КНДР передала Росії щонайменше 4 мільйони снарядів — Reuters

08:15 Без згоди батька чи матері — як прописати дитину у 2025 році

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