Білий дім продовжує виправдовувати Путіна — ефір Ранок.LIVE

Генсек НАТО Марк Рютте продовжує підтримувати Україну щодо її членства в НАТО. Тим часом президент США Дональд Трамп відмовився їхати до України, а в Білому домі роблять неоднозначні заяви щодо російської агресії.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 16 квітня

Гості сьогоднішнього ефіру:

Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки ЗСУ;

Оксана Савчук, народна депутатка України, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури;

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини

Руслан Горбенко, народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Денис Попович, військовий аналітик;

В'ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Марія Гелетій, кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин;

Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії.

Нагадаємо, експрезидент США Джо Байден висловився щодо політики Дональда Трампа та дав оцінку його політичним рішенням.

Тим часом в США прийняли рішення зняти санкції з медіамагната Антала Рогана, якого звинувачували в корупційних скандалах і тісних зв'язках із угорським прем'єром Віктором Орбаном.