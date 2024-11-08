Драка возле ресторана в Полтаве — в ГБР рассказали о ходе дела

В Государственном бюро расследований продолжаются следственные действия в отношении мужчин, подравшихся возле ресторана Shade в Полтаве. Стало известно, что инкриминируют агрессорам и какие наказания им грозят при доказательстве вины.

Об этом сообщила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире Ранок.LIVE.

Ход расследования по драке в ресторане Shade в Полтаве

Татьяна Сапьян рассказала, что материалы уголовного дела передали в ГБР меньше суток назад.

"Задержаны действительно трое мужчин, один из них — это местный охранник и известный в Полтаве бизнесмен с криминальным прошлым, и также его помощник. На сегодняшний день я уже утвердительно говорю, что они не просто задержаны, а им объявлено подозрение в хулиганстве, совершенное группой лиц и статья уголовного кодекса 296 ч.2. кодекса — это ограничение свободы сроком до 5 лет, или лишение свободы сроком до 4 лет", — сказала она.

Также Татьяна Сапьян предполагает, что сторона обвинения будет просить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Она добавила, что с юридической точки зрения уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает возможность применения более строгой меры пресечения по этой статье.

Между тем, ГБР проведет еще ряд дополнительных судмедэкспертиз.

"На основании в том числе и общения с потерпевшим не исключаем, что в этом уголовном производстве появится дополнительное (производство. — Ред.), а подозреваемым будет объявлено дополнительное подозрение", — сказала спикер.

Напомним, в Полтаве произошла потасовка в одном из ресторанов, где компания мужчин начали приставать к девушке в защиту которой стал ее парень.

Впоследствии Офис Генерального прокурора заявил, что был разоблачен и задержан начальник сектора одного из отделов ГУ ЧП в Полтавской области, местный бизнесмен и его помощник, причастный к драке.