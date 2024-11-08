Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Бійка біля ресторану в Полтаві — в ДБР розповіли про хід справи arrow
Бійка біля ресторану в Полтаві — в ДБР розповіли про хід справи

Бійка біля ресторану в Полтаві — в ДБР розповіли про хід справи

08 листопада 2024 р. 12:11

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

У Державному бюро розслідувань тривають слідчі дії щодо чоловіків, які побилися біля ресторану Shade у Полтаві. Стало відомо, що інкримінують агресорам та які покарання їм загрожують в разі доведення вини.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в етері Ранок.LIVE.

Хід розслідування щодо бійки в ресторані Shade у Полтаві

Тетяна Сапьян розповіла, що матеріали кримінальної справи передали до ДБР менше доби тому.

"Затримано дійсно троє чоловіків, один із них — це місцевий охоронець і відомий в Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим, і також його помічник. На сьогодні я уже ствердно кажу, що вони не просто затримані, а їм оголошена підозра в хуліганстві, яке вчинене групою осіб і це стаття кримінального кодексу 296 ч.2. Покарання згідно цієї статті Кримінального кодексу — це обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 4 років", — сказала вона. 

Також Тетяна Сапьян припускає, що сторона обвинувачення проситиме запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вона додала, що з юридичної точки зору кримінально-процесуальний кодекс не передбачає можливість застосування суворішого запобіжного заходу за цієї статті. 

Тим часом ДБР проведе ще низку додаткових судмедекспертиз.

"На підставі зокрема і спілкування з потерпілим не виключаємо, що у цьому кримінальному провадженні з’явиться додаткове (провадження. — Ред.), а підозрюваним буде оголошена додаткова підозра", — сказала речниця.

Нагадаємо, у Полтаві сталася бійка в одному з ресторанів, де компанія чоловіків почали чіплятися до дівчини на захист якої став її хлопець. 

Згодом Офіс Генерального прокурора заявив, що було викрито та затримано начальника сектору одного із відділів ГУ НП в Полтавській області, місцевого бізнесмена та його помічника, які причетні до бійки.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

06:10 Індексація пенсій — що чекає українців у 2025 році

06:01 Ощадбанк пояснив, чому може не надходити Нацкешбек — деталі

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

06:10 Індексація пенсій — що чекає українців у 2025 році

06:01 Ощадбанк пояснив, чому може не надходити Нацкешбек — деталі

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК