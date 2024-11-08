Бійка біля ресторану в Полтаві — в ДБР розповіли про хід справи

У Державному бюро розслідувань тривають слідчі дії щодо чоловіків, які побилися біля ресторану Shade у Полтаві. Стало відомо, що інкримінують агресорам та які покарання їм загрожують в разі доведення вини.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в етері Ранок.LIVE.

Хід розслідування щодо бійки в ресторані Shade у Полтаві

Тетяна Сапьян розповіла, що матеріали кримінальної справи передали до ДБР менше доби тому.

"Затримано дійсно троє чоловіків, один із них — це місцевий охоронець і відомий в Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим, і також його помічник. На сьогодні я уже ствердно кажу, що вони не просто затримані, а їм оголошена підозра в хуліганстві, яке вчинене групою осіб і це стаття кримінального кодексу 296 ч.2. Покарання згідно цієї статті Кримінального кодексу — це обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 4 років", — сказала вона.

Також Тетяна Сапьян припускає, що сторона обвинувачення проситиме запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вона додала, що з юридичної точки зору кримінально-процесуальний кодекс не передбачає можливість застосування суворішого запобіжного заходу за цієї статті.

Тим часом ДБР проведе ще низку додаткових судмедекспертиз.

"На підставі зокрема і спілкування з потерпілим не виключаємо, що у цьому кримінальному провадженні з’явиться додаткове (провадження. — Ред.), а підозрюваним буде оголошена додаткова підозра", — сказала речниця.

Нагадаємо, у Полтаві сталася бійка в одному з ресторанів, де компанія чоловіків почали чіплятися до дівчини на захист якої став її хлопець.

Згодом Офіс Генерального прокурора заявив, що було викрито та затримано начальника сектору одного із відділів ГУ НП в Полтавській області, місцевого бізнесмена та його помічника, які причетні до бійки.