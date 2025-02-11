Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

Реальные гарантии безопасности без участия Соединенных Штатов для Украины не будут действенными. Ни одно европейское государство не может самостоятельно сдержать Россию.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире Вечір.LIVE во вторник, 11 февраля.

Почему гарантии безопасности без США не сработают

По словам Гончаренко, Трамп не хочет проиграть Украину России, потому что для него это означало бы личное поражение. Вместе с тем, для Украины важно, чтобы США участвовали в гарантиях безопасности.

"Вся основа гарантий и основа военной силы Запада — это одна страна, это Соединенные Штаты Америки. Все остальное — хорошо, замечательно, эти страны помогают финансово, но военно они не способны это обеспечить", — заявил народный депутат.

Вместе с тем Гончаренко отметил, что еще одним выходом для Украины может стать направление в страну миротворцев от ядерных государств. По его словам, если, например Франция и Великобритания сделают это и подпишут с Украиной соответствующий договор, такой шаг также сможет гарантировать безопасность.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял о том, что для гарантий безопасности необходимо, чтобы США принимали в этом участие. По его словам, Европа самостоятельно не сможет гарантировать безопасность.

Вместе с тем, Трамп заявил, что гарантии безопасности в отношении Украины должна обеспечить Европа. Он добавил, что США планирует обсудить с союзниками пути завершения войны.