Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко arrow
Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

11 февраля 2025 г. 21:08

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:08 Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

Text

17:50 У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

Text

12:41 Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий

Text

11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:24 Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

Text

08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
Text

23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

Text

21:19 Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

Text

17:50 Экстренное заявление Сырского и окончание войны — эфир Вечір.LIVE

Text

21:08 Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

Text

17:50 У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

Text

12:41 Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий

Text

11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:24 Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

Text

08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
Text

23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

Text

21:19 Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

Text

17:50 Экстренное заявление Сырского и окончание войны — эфир Вечір.LIVE

Реальные гарантии безопасности без участия Соединенных Штатов для Украины не будут действенными. Ни одно европейское государство не может самостоятельно сдержать Россию.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире Вечір.LIVE во вторник, 11 февраля.

Почему гарантии безопасности без США не сработают

По словам Гончаренко, Трамп не хочет проиграть Украину России, потому что для него это означало бы личное поражение. Вместе с тем, для Украины важно, чтобы США участвовали в гарантиях безопасности.

"Вся основа гарантий и основа военной силы Запада — это одна страна, это Соединенные Штаты Америки. Все остальное — хорошо, замечательно, эти страны помогают финансово, но военно они не способны это обеспечить", — заявил народный депутат.

Вместе с тем Гончаренко отметил, что еще одним выходом для Украины может стать направление в страну миротворцев от ядерных государств. По его словам, если, например Франция и Великобритания сделают это и подпишут с Украиной соответствующий договор, такой шаг также сможет гарантировать безопасность.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял о том, что для гарантий безопасности необходимо, чтобы США принимали в этом участие. По его словам, Европа самостоятельно не сможет гарантировать безопасность.

Вместе с тем, Трамп заявил, что гарантии безопасности в отношении Украины должна обеспечить Европа. Он добавил, что США планирует обсудить с союзниками пути завершения войны.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

22:33 Трамп рассматривает Одессу как потенциал для инвестиций

22:33 ТЦК отказал брату погибшего воина в отсрочке — что решил суд

22:22 Срна анонсировал громкий и дорогой трансфер Шахтера

22:15 Убийство подростка на фуникулере в Киеве — почему затягивают дело

22:15 Стоит ли покупать дом на колесах в Украине в 2025 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:57 Суд оштрафовал военного из Одессы за каннабис — подробности дела

21:42 Украинцы могут сделать КТ и МРТ бесплатно — где и как

21:35 На Киевщине прогремели мощные взрывы

21:20 Верещук заявила, что ВВК начнут применять электронные очереди

Text

21:08 Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

22:33 Трамп рассматривает Одессу как потенциал для инвестиций

22:33 ТЦК отказал брату погибшего воина в отсрочке — что решил суд

22:22 Срна анонсировал громкий и дорогой трансфер Шахтера

22:15 Убийство подростка на фуникулере в Киеве — почему затягивают дело

22:15 Стоит ли покупать дом на колесах в Украине в 2025 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:57 Суд оштрафовал военного из Одессы за каннабис — подробности дела

21:42 Украинцы могут сделать КТ и МРТ бесплатно — где и как

21:35 На Киевщине прогремели мощные взрывы

21:20 Верещук заявила, что ВВК начнут применять электронные очереди

21:05 В Кривом Роге слышен сильный взрыв

15:55 Стоимость земли в Украине в 2025 — самые дорогие участки февраля

06:50 Торговые войны США — к чему готовиться украинцам

06:40 Как в Украине зарабатывают на металле и цены на чермет в феврале

06:20 Отключения света в Украине — будут ли вводить графики

10 февраля 2025

06:52 Дональд Трамп младший — чем известен старший сын президента США

06:40 Как заработать на золоте и какие изделия принимают дороже всего

9 февраля 2025

14:15 Где дешевле — сравнение цен на билеты Укрзализныци и стран ЕС

06:40 Обновленные тарифы на латунь — сколько дают за лом в феврале

8 февраля 2025

14:20 Война за ресурсы — где самые дорогие полезные ископаемые Украины

06:40 Цены цветных металлов в феврале — обновленная стоимость алюминия

Text

21:08 Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

Text

17:50 У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

Text

12:41 Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий

Text

11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:24 Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

Text

08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
Text

23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

Text

21:19 Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

Text

17:50 Экстренное заявление Сырского и окончание войны — эфир Вечір.LIVE