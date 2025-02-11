Без США жодні гарантії безпеки не будуть дієвими, — Гончаренко

Реальні гарантії безпеки без участі Сполучених Штатів для України не будуть дієвими. Жодна європейська держава не може самостійно стримати Росію.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 11 лютого.

Чому гарантії безпеки без США не спрацюють

За словами Гончаренка, Трамп не хоче програти Україну Росії, бо для нього це означало б особисту поразку. Разом з тим, для України важливо, аби США брали участь у гарантіях безпеки.

"Вся основа гарантій і основа військової сили Заходу — це одна країна, це Сполучені Штати Америки. Все інше — добре, чудово, ці країни допомагають фінансово, але військово вони не здатні це забезпечити", — заявив народний депутат.

Разом з тим Гончаренко наголосив, що ще одним виходом для України може стати направлення в країну миротворців від ядерних держав. За його словами, якщо, наприклад Франція та Великобританія зроблять це й підпишуть з Україною відповідний договір, такий крок також зможе гарантувати безпеку.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський також заявляв про те, що для гарантій безпеки необхідно, аби США брали у цьому участь. За його словами, Європа самотужки не зможе гарантувати безпеку.

Разом з тим, Трамп заявив, що гарантії безпеки щодо України повинна забезпечити Європа. Він додав, що США планує обговорити із союзниками шляхи завершення війни.