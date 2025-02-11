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Без США жодні гарантії безпеки не будуть дієвими, — Гончаренко

Без США жодні гарантії безпеки не будуть дієвими, — Гончаренко

11 лютого 2025 р. 21:08

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23:01 Співпраця зі США у видобутку копалин — Янченко прокоментувала

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21:08 Без США жодні гарантії безпеки не будуть дієвими, — Гончаренко

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17:50 У Трампа готують заяву щодо миротворців, — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп оголосив про переговори з Зеленським — ефір День.LIVE

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12:41 Депутат розкрив "схему" роботи критичних підприємств

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11:48 Херсонці масово виїжджають через загрозу постійних обстрілів

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10:24 Військовий висловився про бійки між ТЦК та призовниками

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Реальні гарантії безпеки без участі Сполучених Штатів для України не будуть дієвими. Жодна європейська держава не може самостійно стримати Росію. 

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 11 лютого.

Чому гарантії безпеки без США не спрацюють

За словами Гончаренка, Трамп не хоче програти Україну Росії, бо для нього це означало б особисту поразку. Разом з тим, для України важливо, аби США брали участь у гарантіях безпеки.

"Вся основа гарантій і основа військової сили Заходу — це одна країна, це Сполучені Штати Америки. Все інше — добре, чудово, ці країни допомагають фінансово, але військово вони не здатні це забезпечити", — заявив народний депутат.

Разом з тим Гончаренко наголосив, що ще одним виходом для України може стати направлення в країну миротворців від ядерних держав. За його словами, якщо, наприклад Франція та Великобританія зроблять це й підпишуть з Україною відповідний договір, такий крок також зможе гарантувати безпеку.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський також заявляв про те, що для гарантій безпеки необхідно, аби США брали у цьому участь. За його словами, Європа самотужки не зможе гарантувати безпеку.

Разом з тим, Трамп заявив, що гарантії безпеки щодо України повинна забезпечити Європа. Він додав, що США планує обговорити із союзниками шляхи завершення війни.

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22:41 Міноборони запрошує добровольців віком 18-24 роки — що пропонують

22:33 Трамп розглядає Одесу як потенціал для інвестицій

22:33 ТЦК відмовив брату загиблого воїна у відстрочці — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:22 Срна анонсував гучний та дорогий трансфер Шахтаря

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