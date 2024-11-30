Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Украина пока не имеет достаточной военной и технологической способности для полного восстановления своих границ. Успех в борьбе зависит не только от внешних факторов.

Об этом заявила основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская в эфире программы Вечір.LIVE.

Ключ к победе лежит не в Вашингтоне

Берлинская подчеркнула, что успех в борьбе зависит не только от внешних факторов, но и от украинцев.

"Ключ к победе лежит не в Вашингтоне или Кремле, а внутри каждого украинца. Хочется верить, что во время переговоров речь пойдет о максимальном восстановлении наших границ. Нам нужно на этом акцентировать внимание", — сказала она.

Военная подчеркнула, что у Украины сейчас нет ни военной, ни технологической способности восстановить целостность границ.

Ранее мы сообщали, что в Белом доме планируют в ближайшее время вынудить Украину вести переговоры с Россией.

А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен быть сильнее Москвы . Это необходимо, чтобы начать мирные переговоры с Россией.