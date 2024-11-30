Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы arrow
Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

30 ноября 2024 г. 19:15

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Украина пока не имеет достаточной военной и технологической способности для полного восстановления своих границ. Успех в борьбе зависит не только от внешних факторов.

Об этом заявила основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская в эфире программы Вечір.LIVE.

Ключ к победе лежит не в Вашингтоне

Берлинская подчеркнула, что успех в борьбе зависит не только от внешних факторов, но и от украинцев.

"Ключ к победе лежит не в Вашингтоне или Кремле, а внутри каждого украинца. Хочется верить, что во время переговоров речь пойдет о максимальном восстановлении наших границ. Нам нужно на этом акцентировать внимание", — сказала она.

Военная подчеркнула, что у Украины сейчас нет ни военной, ни технологической способности восстановить целостность границ.

Ранее мы сообщали, что в Белом доме планируют в ближайшее время вынудить Украину вести переговоры с Россией.

А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен быть сильнее Москвы . Это необходимо, чтобы начать мирные переговоры с Россией.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:54 Кулеба раскрыл, какие сигналы Зеленский посылает Трампу через СМИ

19:44 В Грузии люди снова вышли к зданию парламента — видео

19:20 Отключение света в Киеве завтра — когда введут ограничения

Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

19:01 Протесты в Грузии — премьер заговорил о сценарии Майдана

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:01 Ажиотаж на валюту — что будет с долларом на новогодние праздники

18:42 Мобилизация студентов с 1 декабря — кого призовут

18:39 В Укрэнерго сообщили, когда завтра будут выключать свет

18:26 На Одесчине построят пешеходную дорожку за несколько миллионов

18:20 Taurus для Украины — Шольц в очередной раз выступил против

19:54 Кулеба раскрыл, какие сигналы Зеленский посылает Трампу через СМИ

19:44 В Грузии люди снова вышли к зданию парламента — видео

19:20 Отключение света в Киеве завтра — когда введут ограничения

19:01 Протесты в Грузии — премьер заговорил о сценарии Майдана

19:01 Ажиотаж на валюту — что будет с долларом на новогодние праздники

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:42 Мобилизация студентов с 1 декабря — кого призовут

18:39 В Укрэнерго сообщили, когда завтра будут выключать свет

18:26 На Одесчине построят пешеходную дорожку за несколько миллионов

18:20 Taurus для Украины — Шольц в очередной раз выступил против

18:10 Юрист рассказал, как оформить отсрочку со старыми данными в ТЦК

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024
Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов