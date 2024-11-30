Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Україна наразі не має достатньої військової та технологічної спроможності для повного відновлення своїх кордонів. Успіх у боротьбі залежить не лише від зовнішніх факторів.

Про це заявила засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська в ефірі програми Вечір.LIVE.

Ключ до перемоги лежить не у Вашингтоні

Берлінська наголосила, що успіх у боротьбі залежить не лише від зовнішніх факторів, але й від самих українців.

"Ключ до перемоги лежить не у Вашингтоні чи Кремлі, а всередині кожного українця. Хочеться вірити, що під час переговорів йтиметься про максимальне відновлення наших кордонів. Нам потрібно на цьому акцентувати увагу", — сказала вона.

Військова наголосила, що Україна зараз не має ані військової, ані технологічної спроможності відновити цілісність кордонів.

Раніше ми повідомляли, що у Білому домі планують найближчим часом змусити Україну вести переговори з Росією.

А Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ має бути сильнішим за Москву. Це необхідно, аби почати мирні переговори з Росією.