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Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

30 листопада 2024 р. 19:15

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08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

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23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

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22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

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Україна наразі не має достатньої військової та технологічної спроможності для повного відновлення своїх кордонів. Успіх у боротьбі залежить не лише від зовнішніх факторів.

Про це заявила засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська в ефірі програми Вечір.LIVE.

Ключ до перемоги лежить не у Вашингтоні

Берлінська наголосила, що успіх у боротьбі залежить не лише від зовнішніх факторів, але й від самих українців.

"Ключ до перемоги лежить не у Вашингтоні чи Кремлі, а всередині кожного українця. Хочеться вірити, що під час переговорів йтиметься про максимальне відновлення наших кордонів. Нам потрібно на цьому акцентувати увагу", — сказала вона.

Військова наголосила, що Україна зараз не має ані військової, ані технологічної спроможності відновити цілісність кордонів.

Раніше ми повідомляли, що у Білому домі планують найближчим часом змусити Україну вести переговори з Росією.

А Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ має бути сильнішим за Москву. Це необхідно, аби почати мирні переговори з Росією.

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20:09 Ввечері росіяни атакували Дніпропетровщину — є загиблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:06 У метро Харкова чоловік вкрав у жінки сумку з 1800 євро

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23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

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