Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

В Украине планируют внедрить школы базовой военной подготовки для молодежи, которые предоставят навыки обращения с оружием и определенные знания. Основная цель — сократить время подготовки при мобилизации или заключении контракта.

Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 6 декабря.

Школы базовой военной подготовки

Федиенко прокомментировал введение в Украине школ базовой общей военной подготовки, которые, по его словам, обеспечат молодежь первичными навыками обращения с оружием и пониманием того, что такое РЭБ и БпЛА. Для девушек прохождение военной подготовки будет добровольным.

Нардеп добавил, что прежде всего цель БЗВП — сократить время на обучение, когда лицо будет иметь желание вступить в ВСУ или достигнет мобилизационного возраста.

"Война не закончилась. И неизвестно, когда она закончится, как она закончится. Никто этого не знает, надо это понимать. И да, сегодня бомбят, завтра могут быть стрелковые бои, и каждый гражданин Украины, чтобы мог завтра по крайней мере понимать: что такое оружие, как защитить себя, свое окружение и свою страну", — заявил Федиенко.

Напомним, все мужчины от 18 до 25 лет с 2025 года пройдут базовую военную подготовку. Ожидается, что такой подход будет способствовать формированию более готового к защите населения страны.

Ранее народный депутат Сергей Евтушок заявлял, что к мобилизации стоило подходить иначе. По его мнению, в этот процесс необходимо вносить фундаментальные изменения, в частности внедрить качественное обучение.