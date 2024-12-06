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Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

6 декабря 2024 г. 11:54

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В Украине планируют внедрить школы базовой военной подготовки для молодежи, которые предоставят навыки обращения с оружием и определенные знания. Основная цель — сократить время подготовки при мобилизации или заключении контракта. 

Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 6 декабря.

Школы базовой военной подготовки

Федиенко прокомментировал введение в Украине школ базовой общей военной подготовки, которые, по его словам, обеспечат молодежь первичными навыками обращения с оружием и пониманием того, что такое РЭБ и БпЛА. Для девушек прохождение военной подготовки будет добровольным.

Нардеп добавил, что прежде всего цель БЗВП — сократить время на обучение, когда лицо будет иметь желание вступить в ВСУ или достигнет мобилизационного возраста. 

"Война не закончилась. И неизвестно, когда она закончится, как она закончится. Никто этого не знает, надо это понимать. И да, сегодня бомбят, завтра могут быть стрелковые бои, и каждый гражданин Украины, чтобы мог завтра по крайней мере понимать: что такое оружие, как защитить себя, свое окружение и свою страну", — заявил Федиенко.

Напомним, все мужчины от 18 до 25 лет с 2025 года пройдут базовую военную подготовку. Ожидается, что такой подход будет способствовать формированию более готового к защите населения страны.

Ранее народный депутат Сергей Евтушок заявлял, что к мобилизации стоило подходить иначе. По его мнению, в этот процесс необходимо вносить фундаментальные изменения, в частности внедрить качественное обучение.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:53 Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны

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21:28 Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

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19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

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17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда