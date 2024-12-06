Базова військова підготовка — нардеп назвав головну мету

В Україні планують запровадити школи базової військової підготовки для молоді, які нададуть навички поводження зі зброєю та певні знання. Основна мета — скоротити час підготовки під час мобілізації чи укладанні контракту.

Про це повідомив нардеп Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 6 грудня.

Школи базової військової підготовки

Федієнко прокоментував запровадження в Україні шкіл базової загальної військової підготовки, які, за його словами, забезпечать молодь первинними навичками поводження зі зброєю та розумінням того, що таке РЕБ і БпЛА. Для дівчат проходження військового вишколу буде добровільним.

Нардеп додав, що перш за все мета БЗВП — скоротити час на навчання, коли особа матиме бажання вступити до ЗСУ або ж досягне мобілізаційного віку.

"Війна не закінчилася. І невідомо, коли вона закінчиться, як вона закінчиться. Ніхто цього не знає, треба це розуміти. І так, сьогодні бомблять, завтра можуть бути стрілецькі бої, й кожен громадянин України, щоб міг завтра принаймні розуміти: що таке зброя, як захистити себе, своє оточення і свою країну" — заявив Федієнко.

Нагадаємо, усі чоловіки віком від 18 до 25 років з 2025 року пройдуть базову військову підготовку. Очікується, що такий підхід сприятиме формуванню більш готового до захисту країни населення.

Раніше народний депутат Сергій Євтушок заявляв, що до мобілізації варто було підходити інакше. На його думку, в цей процес необхідно вносити фундаментальні зміни, зокрема, впровадити якісне навчання.