Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

Около 300 тысяч украинских детей уехали из страны перед началом нового учебного года. Это вызывает беспокойство.

Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире программы Вечір.LIVE в понедельник, 14 октября.

Причины массового выезда детей из Украины

Южанина подчеркнула, что такое большое количество детей, покинувших Украину, вызывает беспокойство.

По ее словам, это свидетельствует о том, что граждане не получают четких сигналов от власти по поводу планов на будущее — особенно по осенне-зимнему периоду и военным возможностям страны.

Депутат добавила, что многие продают свое имущество и покидают страну, преимущественно выезжая в Польшу.

"Это значит, люди не видят, не понимают и не слышат от власти, какой у нас план действий на ближайшую осень, зиму, и, что с наступлением и нашими военными возможностями. Сегодня люди живут здесь, а завтра продают свою квартиру, жилье , имущество и уезжают. Ну, ближайшее — это в Польшу", — сказала Южанина.

Напомним, в Украине стремительно растет демографический кризис. Поэтому Кабинет министров принял Стратегию демографического развития до 2040 года.

А в Минсоцполитики назвали вероятную численность населения в Украине в 2040 году.