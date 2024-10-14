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Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

14 октября 2024 г. 21:12

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21:12 Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

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19:44 Южанина объяснила, уменьшится ли зарплата учителей после повышения военного сбора

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17:50 Путин идет на переговоры и массовые рейды ТЦК — эфир Вечір.LIVE

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16:39 Рада не рассмотрит экономическое бронирование в ближайшие недели — Гончаренко назвал причину

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16:20 Балабан назвал количество украинцев, которые хотят и умеют воевать

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13:01 Юрист прокомментировал рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

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13:00 Переговоры Путина и Шольца и отмена Рамштайна — эфир День.LIVE

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Около 300 тысяч украинских детей уехали из страны перед началом нового учебного года. Это вызывает беспокойство.

Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире программы Вечір.LIVE в понедельник, 14 октября.

Причины массового выезда детей из Украины

Южанина подчеркнула, что такое большое количество детей, покинувших Украину, вызывает беспокойство.

По ее словам, это свидетельствует о том, что граждане не получают четких сигналов от власти по поводу планов на будущее — особенно по осенне-зимнему периоду и военным возможностям страны.

Депутат добавила, что многие продают свое имущество и покидают страну, преимущественно выезжая в Польшу.

"Это значит, люди не видят, не понимают и не слышат от власти, какой у нас план действий на ближайшую осень, зиму, и, что с наступлением и нашими военными возможностями. Сегодня люди живут здесь, а завтра продают свою квартиру, жилье , имущество и уезжают. Ну, ближайшее — это в Польшу", — сказала Южанина.

Напомним, в Украине стремительно растет демографический кризис. Поэтому Кабинет министров принял Стратегию демографического развития до 2040 года.

А в Минсоцполитики назвали вероятную численность населения в Украине в 2040 году.

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21:43 Оформление водительского удостоверения в Украине — возможно ли без военного билета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:27 Выехавшего из Украины львовского блогера внесли в базу Миротворец

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