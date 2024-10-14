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Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

14 жовтня 2024 р. 21:12

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21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

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19:44 Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору

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17:50 Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

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16:39 Рада не розгляне економічне бронювання найближчі тижні — Гончаренко назвав причину

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16:20 Балабан назвав кількість українців, які хочуть та вміють воювати

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13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

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Близько 300 тисяч українських дітей виїхали з країни перед початком нового навчального року. Це викликає занепокоєння.

Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі програми Вечір.LIVE у понеділок, 14 жовтня.

Причини масового виїзду дітей з України

Южаніна підкреслила, що така велика кількість дітей, які залишили Україну, викликає занепокоєння.

За її словами, це свідчить про те, що громадяни не отримують чітких сигналів від влади щодо планів на майбутнє — особливо щодо осінньо-зимового періоду та військових можливостей країни.

Депутатка додала, що багато людей продають своє майно і залишають країну, переважно виїжджаючи до Польщі.

"Це значить, люди не бачать, не розуміють і не чують від влади, який в нас план дій на найближчу осінь, зиму, і, що з наступами й нашими військовими можливостями. Сьогодні люди живуть тут, а завтра продають свою квартиру, житло, майно і вирушають. Ну, найближче — це в Польщу", — сказала Южаніна.

Нагадаємо, в Україні стрімко зростає демографічна криза. Тому Кабінет міністрів ухвалив Стратегію демографічного розвитку до 2040 року.

А у Мінсоцполітики назвали ймовірну кількість населення в Україні у 2040 році.

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22:10 З'явилися погані новини для уболівальників щодо матчу Динамо — Шахтар

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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