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Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

7 октября 2024 г. 13:00

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13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

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12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

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12:42 Тимочко оценил, насколько хорошо укреплены оборонные линии вокруг Днепра.

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08:00 Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

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00:29 Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ

6 октября 2024
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15:23 Украинские снайперы показали, как уничтожали штурмовые отряды россиян в Харьковской области

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15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

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13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

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12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

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00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

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13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

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12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

Text

12:42 Тимочко оценил, насколько хорошо укреплены оборонные линии вокруг Днепра.

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08:00 Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

Text

00:29 Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ

6 октября 2024
Text

15:23 Украинские снайперы показали, как уничтожали штурмовые отряды россиян в Харьковской области

5 октября 2024
Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

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12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

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00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

Российские захватчики расстреляли украинских военнопленных в Нью-Йорке Донецкой области. А ВСУ в ночь на понедельник, 7 октября, поразили нефтебазу в Крыму.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • военный аналитик Денис Попович;
  • спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук;
  • руководитель рекрутингового центра бригады "Азов" Юрий с позывным "Милан";
  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
  • советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко;
  • директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
  • памятник охранник Дмитрий Перов.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • россияне атаковали Киев ракетами, есть разрушение;
  • Днепропетровск готовят к обороне;
  • ВСУ ударили по морскому нефтяному терминалу оккупантов во временно захваченной Феодосии;
  • рекрутинг в бригаду "Азов";
  • расстрел военнопленных бойцов ВСУ в Нью-Йорке Донецкой области.

Напомним, в поселке Нью-Йорк Донецкой области российские военные в очередной раз совершили военное преступление, расстреляв пленных украинских бойцов. Момент смертной казни зафиксировали на дрон.

На террористический акт россиян отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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13:50 В Харькове задержана женщина, которая передавала врагу координаты локаций ВСУ

13:41 В Киеве зафиксировали рекордное количество осадков за сутки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:40 В Украине обесточены сотни населенных пунктов — Укрэнерго назвало причины

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