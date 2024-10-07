Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

Российские захватчики расстреляли украинских военнопленных в Нью-Йорке Донецкой области. А ВСУ в ночь на понедельник, 7 октября, поразили нефтебазу в Крыму.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

военный аналитик Денис Попович;

спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук;

руководитель рекрутингового центра бригады "Азов" Юрий с позывным "Милан";

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко;

директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;

памятник охранник Дмитрий Перов.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

россияне атаковали Киев ракетами, есть разрушение;

Днепропетровск готовят к обороне;

ВСУ ударили по морскому нефтяному терминалу оккупантов во временно захваченной Феодосии;

рекрутинг в бригаду "Азов";

расстрел военнопленных бойцов ВСУ в Нью-Йорке Донецкой области.

Напомним, в поселке Нью-Йорк Донецкой области российские военные в очередной раз совершили военное преступление, расстреляв пленных украинских бойцов. Момент смертной казни зафиксировали на дрон.

На террористический акт россиян отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.