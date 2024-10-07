Балістична атака на Київ та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Російські загарбники розстріляли українських військовополонених у Нью-Йорку на Донеччині. А ЗСУ в ніч проти понеділка, 7 жовтня, уразили нафтобазу в Криму.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- військовий аналітик Денис Попович;
- речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;
- керівник рекрутингового центру бригади "Азов" Юрій з позивним "Мілан";
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
- радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко;
- директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
- памʼяткоохоронець Дмитро Перов.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- росіяни атакували Київ ракетами, є руйнування;
- Дніпропетровщину готують до оборони;
- ЗСУ вдарили по морському нафтовому терміналу окупантів у тимчасово захопленій Феодосії;
- рекрутинг у бригаду "Азов";
- розстріл військовополонених бійців ЗСУ у Нью-Йорку на Донеччині.
Нагадаємо, у селищі Нью-Йорк Донецької області російські військові вчергове здійснили воєнний злочин, розстрілявши полонених українських бійців. Момент страти зафіксували на дрон.
На терористичний акт росіян відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.