Балістична атака на Київ та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Російські загарбники розстріляли українських військовополонених у Нью-Йорку на Донеччині. А ЗСУ в ніч проти понеділка, 7 жовтня, уразили нафтобазу в Криму.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

військовий аналітик Денис Попович;

речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;

керівник рекрутингового центру бригади "Азов" Юрій з позивним "Мілан";

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко;

директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;

памʼяткоохоронець Дмитро Перов.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

росіяни атакували Київ ракетами, є руйнування;

Дніпропетровщину готують до оборони;

ЗСУ вдарили по морському нафтовому терміналу окупантів у тимчасово захопленій Феодосії;

рекрутинг у бригаду "Азов";

розстріл військовополонених бійців ЗСУ у Нью-Йорку на Донеччині.

Нагадаємо, у селищі Нью-Йорк Донецької області російські військові вчергове здійснили воєнний злочин, розстрілявши полонених українських бійців. Момент страти зафіксували на дрон.

На терористичний акт росіян відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.