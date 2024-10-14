Балабан назвал количество украинцев, которые хотят и умеют воевать

В Украине длится общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время для добровольного вступления в ВСУ граждан следует мотивировать рекрутингом.

Об этом заявил кандидат политических наук Ростислав Балабан в эфире День.LIVE.

Настроения украинцев по поводу мобилизации

По словам эксперта, в Украине 10% людей рождаются ориентированными на оборону и защиту государства. Для вступления таких граждан в ряды ВСУ их нужно мотивировать рекрутингом.

Балабан отметил, что желающих и умеющих воевать — есть 4 миллиона человек.

"Надо пекаря направлять в пекарню, там он будет обслуживать войско. Человека, который умеет обращаться с оружием, направлять к работе с оружием. Это будет рациональным", — сказал кандидат политических наук.

Ранее нардеп Александр Федиенко ответил, какое количество мобилизованных попадает на передовую.

Также мы писали, что в Украине изменились правила получения повесток по почте.