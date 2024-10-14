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Балабан назвал количество украинцев, которые хотят и умеют воевать

Балабан назвал количество украинцев, которые хотят и умеют воевать

14 октября 2024 г. 16:20

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16:20 Балабан назвал количество украинцев, которые хотят и умеют воевать

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13:01 Юрист прокомментировал рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

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13:00 Переговоры Путина и Шольца и отмена Рамштайна — эфир День.LIVE

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12:41 Заседания "Рамштайн" до выборов в США не будет — нардеп назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:54 Будут воевать бедные — Доний раскритиковал идею экономического бронирования

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08:00 "Охота" ТЦК и участие солдат КНДР в войне — эфир Ранок.LIVE

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В Украине длится общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время для добровольного вступления в ВСУ граждан следует мотивировать рекрутингом.

Об этом заявил кандидат политических наук Ростислав Балабан в эфире День.LIVE.

Настроения украинцев по поводу мобилизации

По словам эксперта, в Украине 10% людей рождаются ориентированными на оборону и защиту государства. Для вступления таких граждан в ряды ВСУ их нужно мотивировать рекрутингом.

Балабан отметил, что желающих и умеющих воевать — есть 4 миллиона человек.

"Надо пекаря направлять в пекарню, там он будет обслуживать войско. Человека, который умеет обращаться с оружием, направлять к работе с оружием. Это будет рациональным", — сказал кандидат политических наук.

Ранее нардеп Александр Федиенко ответил, какое количество мобилизованных попадает на передовую.

Также мы писали, что в Украине изменились правила получения повесток по почте.

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17:06 Оккупанты массово жалуются на плохое обеспечение и болезни, — ЦНС

17:01 В России заочно осудили украинскую журналистку Янину Соколову — в чем обвиняют

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:59 Суд восстановил в должности львовского таможенника, подозреваемого в коррупции

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